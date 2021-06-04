Победа Украины, судьба Кумана, травма Трента и тренер Интера. Главные новости за 3 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Успех национальной сборной Украины в спарринге, но и это не все наши новости на сегодня. Сообщение от Жоана Лапорты, решение исполкома УАФ по поводу матча Украина – Франция, травма одного из лучших правых защитников мира и переезд Симоне Индзаги из Рима в Милан. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.