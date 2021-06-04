Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, как возвращали Металлист | ТаТоТаке №231
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№231) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы первой после 6-матчевой неудачной серии победой сборной Украины. Почему мы выиграли у Северной Ирландии? Кто сыграл хорошо, а кто - не очень? В чем самая большая проблема нашей команды? Есть ли прогресс?
Кроме того, в выпуске - напряженная дискуссия о Судакове, разбор полетов в "Черноморце" и "Волыни", фундаментальный обзор возвращения "Металлиста" и плюсы/минусы новичка "Зари".
- Аплодисменты Зубкову
- Ярмоленко - не лев матча
- Марлос и Беседин - не вау
- Страстный дискурс про Судакова
- Почему Заря взяла еще одного защитника Десны?
- Инсайд: Заря хочет лидера Александрии
- Как возвращали Металлист?
- Почему Ярославский - это зло
- Что будет с Черноморцем?
- Почему Волынь никак не выйдет в УПЛ?
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Источник:ТаТоТаке
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