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Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, как возвращали Металлист | ТаТоТаке №231

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Свежий выпуск шоу

Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, как возвращали Металлист | ТаТоТаке №231

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№231) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы первой после 6-матчевой неудачной серии победой сборной Украины. Почему мы выиграли у Северной Ирландии? Кто сыграл хорошо, а кто - не очень? В чем самая большая проблема нашей команды? Есть ли прогресс?

Кроме того, в выпуске - напряженная дискуссия о Судакове, разбор полетов в "Черноморце" и "Волыни", фундаментальный обзор возвращения "Металлиста" и плюсы/минусы новичка "Зари".

  • Аплодисменты Зубкову
  • Ярмоленко - не лев матча
  • Марлос и Беседин - не вау
  • Страстный дискурс про Судакова
  • Почему Заря взяла еще одного защитника Десны?
  • Инсайд: Заря хочет лидера Александрии
  • Как возвращали Металлист?
  • Почему Ярославский - это зло
  • Что будет с Черноморцем?
  • Почему Волынь никак не выйдет в УПЛ?

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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