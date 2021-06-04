Украина - Северная Ирландия, страсти по Судакову, как возвращали Металлист | ТаТоТаке №231

В новом выпуске ТаТоТаке (№231) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив шокированы первой после 6-матчевой неудачной серии победой сборной Украины. Почему мы выиграли у Северной Ирландии? Кто сыграл хорошо, а кто - не очень? В чем самая большая проблема нашей команды? Есть ли прогресс?

Кроме того, в выпуске - напряженная дискуссия о Судакове, разбор полетов в "Черноморце" и "Волыни", фундаментальный обзор возвращения "Металлиста" и плюсы/минусы новичка "Зари".