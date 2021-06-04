В Харьковском облсовете назвали условия, при которых стадион Металлист передадут городу

Профильная комиссия облсовета согласовала вопрос передачи стадиона "Металлист" в коммунальную собственность Харькова. Обладминистрация не возражает при одном условии: стадион будет использоваться по назначению, а состояние памятника архитектуры не ухудшится. Об этом сообщает "Харків Times".

Вопрос передачи КП "ОСК "Металлист" в собственность города Харькова был рассмотрен 2 июня на заседании комиссии по вопросам совместной собственности территориальных громад Харьковского облсовета.

Эту идею облсовету подсказал, собственно, горсовет, который в апреле этого года на своей сессии решил попросить бесплатно передать из областной коммунальной собственности в городскую движимое и недвижимое имущество стадиона.

После получения письма от горсовета областной совет направил соответствующий запрос в Харьковскую облгосадминистрацию (ХОГА), которой делегировали право управления объектом. ХОГА согласовала передачу имущества, памятника архитектуры и самого КП "ОСК "Металлист" при условии, что деятельность нового собственника не ухудшит состояние памятника архитектуры, а стадион будет использоваться по целевому назначению и не будет приватизирован.

"Управление правового обеспечения подготовило проект решения, согласно которому предлагается передать в коммунальную собственность города Харькова недвижимое, движимое имущество КП "ОСК "Металлист" и само предприятие ОСК "Металлист". При условии, что это имущество будет использоваться по целевому назначению и не отчуждаться в частную собственность", - отметила начальник управления правового обеспечения деятельности совета исполнительного аппарата областного совета Юлия Коваленко.

Комиссия единогласно поддержала вынесение проекта на рассмотрение сессии областного совета.