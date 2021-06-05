Ребров покинул Ференцварош, французский интерес к Шапаренко. Главные новости за 4 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4 июня.

Официально объявили о том, что Сергей Ребров больше не тренер венгерского "Ференцвароша". Хотя слухи об этом ходили давненько. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон за год до его окончания. Под крылом экс-наставника "Динамо" венгерский клуб трижды выигрывал национальный чемпионат, а также играл на групповом этапе Лиги Чемпионов. Сейчас Реброва связывают с клубами из ОАЭ, "АЕКом" и "Фенербахче".

Лондонский "Челси" придумал поощрение для своего главного наставника Томаса Тухеля - новый контракт, который теперь будет действителен до лета 2024-го года. Немецкий тренер принял команду в январе, после чего вывел в топ-4 АПЛ, финал кубка Англии и завоевал Лигу Чемпионов. Помимо Тухеля, новые сделки подписали также Оливье Жиру и Тьяго Силва, правда всего на год. Вилли Кабальеро покинет команду летом.

Лидер центра поля киевского "Динамо" Николай Шапаренко привлек внимание французского "Марселя". Об этом передает sport.fr. Украинец - запасной вариант, так как в приоритете у Хорхе Сампаоли переход Тьяго Алмада. Однако цена в 15 миллионов пугает "Марсель". Поэтому есть вероятность, что клуб рассмотрит вариант с трансфером Шапаренко. За прошлый сезон Николай отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Национальные сборные продолжают подготовку к чемпионату Европы через контрольные встречи. Главный матч пятницы - встреча Испании и Португалии, который, говоря откровенно, разочаровал. Одни из претендентов на победу на Евро голов так и не забили. Легкую победу добыла Италия, разбив Чехию со счетом 4:0 . Викторию праздновал и будущий соперник Украины - Северная Македония. Четыре безответных гола влетело в ворота Казахстана . Финны проиграли Эстонии, венгры минимально обыграли Кипр.

Определились еще два участника Первой лиги. За тур до финиша хмельницкое "Подолье" и ФК "Ужгород" уже недосягаемы для соперников. "Эпицентр" мог навязать борьбу, но умудрился проиграть винницкой "Ниве". По итогу, определились все четыре коллектива, которые из второго дивизиона попадут в первый - "Металл", "Кривбасс", "Ужгород" и "Подолье". До конца турнира остался один тур.

Главный турнир южной Америки под угрозой срыва. По данным AS, соревнование будет бойкотировать Бразилия. Источник сообщает, что футболисты сборной недовольные переносом турнира в Бразилию, а также тем, что узнали об этом из СМИ. Они откажутся от участия в кубке. Ранее принимающей стороной должны были стать Аргентина и Колумбия. Из-за непростой эпидемиологической ситуации, турнир перенесли в Бразилию, где больных COVID-19 даже больше.