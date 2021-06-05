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Ребров покинул Ференцварош, французский интерес к Шапаренко. Главные новости за 4 июня

Общие новости
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Контракт Тухеля, новые участники Первой лиги, отказ сборной Бразилии - все это в главных новостях за пятницу, 4-е июня

Ребров покинул Ференцварош, французский интерес к Шапаренко. Главные новости за 4 июня

Фото: mlsz.hu

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 4 июня.

Сергей Ребров покинул "Ференцварош"

Официально объявили о том, что Сергей Ребров больше не тренер венгерского "Ференцвароша". Хотя слухи об этом ходили давненько. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон за год до его окончания. Под крылом экс-наставника "Динамо" венгерский клуб трижды выигрывал национальный чемпионат, а также играл на групповом этапе Лиги Чемпионов. Сейчас Реброва связывают с клубами из ОАЭ, "АЕКом" и "Фенербахче".

Томас Тухель подписал новый контракт с "Челси"

Лондонский "Челси" придумал поощрение для своего главного наставника Томаса Тухеля - новый контракт, который теперь будет действителен до лета 2024-го года. Немецкий тренер принял команду в январе, после чего вывел в топ-4 АПЛ, финал кубка Англии и завоевал Лигу Чемпионов. Помимо Тухеля, новые сделки подписали также Оливье Жиру и Тьяго Силва, правда всего на год. Вилли Кабальеро покинет команду летом.

Николай Шапаренко привлек внимание французского клуба

Лидер центра поля киевского "Динамо" Николай Шапаренко привлек внимание французского "Марселя". Об этом передает sport.fr. Украинец - запасной вариант, так как в приоритете у Хорхе Сампаоли переход Тьяго Алмада. Однако цена в 15 миллионов пугает "Марсель". Поэтому есть вероятность, что клуб рассмотрит вариант с трансфером Шапаренко. За прошлый сезон Николай отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

Италия и Северная Македония побеждают, Испания и Португалия не забивают

Национальные сборные продолжают подготовку к чемпионату Европы через контрольные встречи. Главный матч пятницы - встреча Испании и Португалии, который, говоря откровенно, разочаровал. Одни из претендентов на победу на Евро голов так и не забили. Легкую победу добыла Италия, разбив Чехию со счетом 4:0. Викторию праздновал и будущий соперник Украины - Северная Македония. Четыре безответных гола влетело в ворота Казахстана. Финны проиграли Эстонии, венгры минимально обыграли Кипр.

"Ужгород" и "Подолье" идут на повышение в Первую лигу

Определились еще два участника Первой лиги. За тур до финиша хмельницкое "Подолье" и ФК "Ужгород" уже недосягаемы для соперников. "Эпицентр" мог навязать борьбу, но умудрился проиграть винницкой "Ниве". По итогу, определились все четыре коллектива, которые из второго дивизиона попадут в первый - "Металл", "Кривбасс", "Ужгород" и "Подолье". До конца турнира остался один тур.

Сборная Бразилии может добровольно отказаться от кубка Америки

Главный турнир южной Америки под угрозой срыва. По данным AS, соревнование будет бойкотировать Бразилия. Источник сообщает, что футболисты сборной недовольные переносом турнира в Бразилию, а также тем, что узнали об этом из СМИ. Они откажутся от участия в кубке. Ранее принимающей стороной должны были стать Аргентина и Колумбия. Из-за непростой эпидемиологической ситуации, турнир перенесли в Бразилию, где больных COVID-19 даже больше.

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