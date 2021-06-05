Смотри 24-часовой стрим Red Bull Campus Clutch в прямом эфире

5 июня в 10:00 стартует 24-часовой стрим нокаут-раунда Red Bull Campus Clutch. Это самый крупный студенческий киберспорт-турнир, который определит десятку лучших команд мира. В июле они встретятся в онлайн-финале в Мадриде.

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Следите и болейте в том числе за украинскую команду, которая начнёт игру в вечерней сессии: 5 июня в 20:00 по Киевскому времени. Первым соперником наших ребят станут литовцы.