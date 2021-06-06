Выход Металлиста 1925 в УПЛ, перспективы Реброва, потери Олимпика. Главные новости за 5 июня
А также приз Малиновскому и награды для Сити
фото - ФК Металіст 1925
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 5 июня
Определился последний клуб, который пополнит УПЛ
В Первой лиге были сыграны матчи предпоследнего тура. Нерешенным оставались два вопроса - кто финиширует третьим, а кто - предпоследним. В конце концов, на оба были получены ответы. "Металлист 1925" разгромил "Кремень" 4:0 и стал недосягаемым для "Николаева" и "Агробизнеса", которые в свою очередь проиграли "Полесью" и "Ниве". Таким образом харьковчане составят компанию в высшем дивизионе "Вересу" и "Черноморцу". Ровенский клуб, разгромив "Авангард" 5: 1, стал чемпионом второго по рангу дивизиона. А вот уже упоминавшийся "Кремень" потерял шансы на спасение - команда финиширует на 15-м месте.
Малиновский снова стал игроком месяца в Аталанте
Руслан получил почетный приз в третий раз подряд. Он также определился лучшим по версии болельщиков в апреле и марте. В мае, напомним, он отдал три результативные передачи и забил три гола. Правда, "Аталанта" не удержалась на втором месте, проиграв в последнем туре "Милану", а также уступила "Ювентусу" в финале Кубка Италии.
Агент Реброва рассказал об интересе к тренеру
Шандор Варга заявил, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви интересовался успехами Сергея Реброва в Будапеште. Поэтому, по словам Варги, слухи об интересе лондонского клуба к Реброву, не так уж и беспочвенны. Впрочем, агент также сообщил, что Ребров может оказаться на Востоке. Сейчас у Станиславовича есть восемь предложений. Варга однако не стал уточнять, от каких именно клубов. Также он рассказал, что президент УАФ Андрей Павелко считает Реброва лучшей альтернативой для Андрея Шевченко на посту тренера сборной.
Олимпик попрощался с девятью основными игроками
Донецкий клуб объявил о прекращении сотрудничества с вратарем Кичаком, полевыми игроками Зотько, Пасичем, Бабенко, Завийским и капитаном Политыло. Также истек срок аренды у Каргбо, Бенито и Лебеденко. При этом президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что на следующей неделе будет окончательно определен будущее клуба.
Представители Сити забрали все индивидуальные наградил АПЛ
Профсоюз футболистов АПЛ определил лучшего игрока и лучшего тренера по итогам чемпионата. Лучшим игроком стал защитник Рубен Диаш из "Манчестер Сити", в тройке также Кевин де Брюйне и Гарри Кейн. Хосеп Гвардиола стал лучшим среди тренеров. Также приз лучшему молодому игроку АПЛ достался Филу Фоден из того же таким "Манчестер Сити".
О трансферных слухах
МЮ хочет приобрести защитника "Атлетико" и сборной Англии Кирана Триппьера, правда, мадридский клуб стремится сохранить футболиста. "Астон Вилла" готова заплатить 40 млн фунтов за хавбека "Норвича" Эмилио Буэндиа. Форвард "Арсенала" Эдвард Нкетиа может перейти в "Лидс" за 20 млн фунтов. "Барселона" интересуется капитаном "Валенсии" Хосе Гайей, который может заменить на левом фланге Альбу. "Ювентус" определился с целями на лето - в список Аллегри вошли Погба, Икарди, форвард "Фиорентины" Влахович и хавбек "Сассуоло" Локателли, лидер "Лиона" Депай. Гарет Бэйл готов закончить карьеру после Евро, "Реал" не против этого, ведь существенно сэкономит на зарплате валлийца.
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