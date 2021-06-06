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Денисов рассказал, кто заменит Шевчука в студии каналов Футбол 1/2/3

Общие новости
(4 голосов)

Пока только на время Евро

Денисов рассказал, кто заменит Шевчука в студии каналов Футбол 1/2/3

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

Новина українською

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал ситуацию с Вячеславом Шевчуком, а также рассказал, кто его заменит в студии на период Евро-2020:

"Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка.

Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями.

На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии. Кто станет новым экспертом в следующем сезоне - следите за нашими анонсами и обязательно узнаете", - сказал Денисов.

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В статье: Александр Денисов футбол 1
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Источник:
Футбол 1

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Комментарии (8)
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djeff2015 (Запорожье)
06.06.2021 в 14:42
да по х....кто будет. не смотрю это г...но.
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+5
-3
alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 14:00
только не Левченко он далёкий от нашего футбола -у него старые понятия
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+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.06.2021 в 10:52
Голландской привезет))
Ответить
+2
-1
krakow (Херсон)
06.06.2021 в 09:32
"Если друг оказался вдруг..."... Слава приехал,Женя летит.Только бы,не устроил дебош в самолете.
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+5
-1
Dalskyi (Sviaschene)
06.06.2021 в 09:24
Ідіоти, як завжди.
Ответить
+4
-4
avatar
scorpius (Ck)
06.06.2021 в 09:14
Алиев
Ответить
+4
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 09:12
Милевский или Селезнев.
Ответить
+7
-2
aleks68
06.06.2021 в 09:15
милевскому некогда -он в паРАШЕ на вечеринках пляшет
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+2
-3


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