Денисов рассказал, кто заменит Шевчука в студии каналов Футбол 1/2/3
Пока только на время Евро
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал
"Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка.
Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями.
На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии. Кто станет новым экспертом в следующем сезоне - следите за нашими анонсами и обязательно узнаете", - сказал Денисов.
Популярное сейчас
- "Это все устроили уродливые политики". Леоненко - о новой форме сборной Украины
- Приличная сумма. Стала известна зарплата Реброва в Аль-Айне
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Александр Зинченко и Влада Седан ждут ребенка - ФОТО
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
Новости по теме
- 22:14 Украинские Вторая лига. Ответы даны - последний тур лишь формальность, Эпицентр мимо Первой лиги, Металлург третий на юго-востоке
- 11:27 Lifestyle Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- 15:00 Украинские Малиновский: Никакой конкретики со стороны Интера не было