Денисов рассказал, кто заменит Шевчука в студии каналов Футбол 1/2/3

Директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов прокомментировал ситуацию с Вячеславом Шевчуком , а также рассказал, кто его заменит в студии на период Евро-2020:

"Нет никакого оправдания человеку, который садится выпивший за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка.

Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и довольно близкими друзьями.

На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии. Кто станет новым экспертом в следующем сезоне - следите за нашими анонсами и обязательно узнаете", - сказал Денисов.