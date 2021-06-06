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Харьковская команда выиграла Кубок Украины среди женщин

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Харьковская команда выиграла Кубок Украины среди женщин

УАФ/Володимир Раснер

Новина українською

В финальном матче Кубка Украины среди женщин состоялось очередное харьковское дерби: "Житлобуд-1" противостоял "Житлобуду-2". Матч проходил на стадионе имени Банникова в Киеве.

В первом тайме доминировал "Житлобуд-1", правда контратака помогла "Житлобуд-2" открыть счет в матче усилиями Калининой. Во втором тайме отстающие в счете пытались отквитать хотя бы один мяч, но постоянные наступления не привели к взятию ворот.

Это лишь вторая победа для "Житлобуда-2" в Кубке Украины в их истории. Сосед по городу "Житлобуд-1" имеет 11 титулов в своем активе.

Судила матч Екатерина Монзуль, которая тоже представляет Харьков.

“Житлобуд-1” (Харьков) – “Житлобуд-2” (Харьков) - 0:1 (0:1)

Гол: Калинина (39).

"Житлобуд-1": Санина, Алексанян, Апанащенко (А. Воронина, 48), Шматко, Басанская, Хаванська, Петрик (Садикоглу, 84), Кочнева (Кунина, 84), Бойченко (Шевчук, 66), Г. Воронина, Овдийчук

"Житлобуд-2": Бондарчук, Филенко, Подольская, Корсун, Сирмай, Андрущак (Китаева, 70), Панцулая, Калинина, Андрухив (Котяш, 72), Малахова, Кравчук (Винтоняк, 86)

Предупреждены: Панцулая, Андрущак, Китаева

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В статье: Житлобуд-1 (Харьков) Житлобуд-2 (Харьков).
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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
06.06.2021 в 13:43
а не пора ли нам в Европу --пригласите опытного физрука Ротаня --взял бронзу на турнире Лобановского из 3 команд
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+1
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octavi4 (Warszawa)
06.06.2021 в 13:05
А был вариант чтобы выиграла не команда из Харькова? Уже с утра наваливаете?
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.06.2021 в 13:00
Ух!!! Какие в Харькове девчонки!!! Агонь!!!
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+1
0


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