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Президент Руха Козловский может баллотироваться на выборы главы УАФ

Общие новости
(1 голосов)

Интересный поворот

Президент Руха Козловский может баллотироваться на выборы главы УАФ

Новина українською

В эти дни во всех областях проходят заседания исполкомов ассоциаций футбола, одним из пунктов которых является обсуждение предстоящих выборов главы УАФ, которые запланированы на март следующего года.

Как сообщает Meta-ratings, конкурентом действующего главы УАФ Андрея Павелко может стать президент львовского "Руха" Григорий Козловский.

Сам же Павелко недавно вместе с главой молдавской федерации футбола Леонидом Олейниченко открывал поле "Хет-трик арены" в Черновцах, которая была построена за местные средства. Это действо происходило как раз после заседания черновицкой ассоциации футбола вчера. Сегодня Андрей Павелко посетил заседание их закарпатских коллег в Хусте.

Напомним, что действующий председатель УАФ Андрей Павелко занимает свою должность с марта 2015 года. Его предшественником в 2012-2015 гг. был Анатолий Коньков.

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В статье: Андрей Павелко Григорий Козловский УАФ
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (8)
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TarasLviv2019 (LVIV)
06.06.2021 в 18:57
Чисто піар, такого не буде 100%
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+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
06.06.2021 в 18:35
Фотку для статті вибрали просто ідеальну
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 16:50
Реброва призначте.
Ответить
+1
-1
Hanter44 (Baburka)
06.06.2021 в 16:49
А почему бы не Поворознюк?
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.06.2021 в 19:31
он не "выглядит очень хорошо"
Ответить
0
0
lesovij (Киев)
06.06.2021 в 15:34
Тоесть это нормально, что один из владельцев клуба может возглавить федерацию.... ?!
Ответить
+4
-4
avatar
simargl (Чернигов)
06.06.2021 в 15:38
Так уже было )))... но Павелко пора бы и поменять.
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+6
0
Мирослав (Львів)
06.06.2021 в 16:18
Якщо це було нормальним для такого клубу як Динамо Київ, то чому ж ненормально для Руху зі Львова?P.S. І, звичайно ж, Козловський теж перепише клуб на, наприклад, свого сина.
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+6
-1


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