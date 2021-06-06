Президент Руха Козловский может баллотироваться на выборы главы УАФ

В эти дни во всех областях проходят заседания исполкомов ассоциаций футбола, одним из пунктов которых является обсуждение предстоящих выборов главы УАФ, которые запланированы на март следующего года.

Как сообщает Meta-ratings, конкурентом действующего главы УАФ Андрея Павелко может стать президент львовского "Руха" Григорий Козловский.

Сам же Павелко недавно вместе с главой молдавской федерации футбола Леонидом Олейниченко открывал поле "Хет-трик арены" в Черновцах, которая была построена за местные средства. Это действо происходило как раз после заседания черновицкой ассоциации футбола вчера. Сегодня Андрей Павелко посетил заседание их закарпатских коллег в Хусте.

Напомним, что действующий председатель УАФ Андрей Павелко занимает свою должность с марта 2015 года. Его предшественником в 2012-2015 гг. был Анатолий Коньков.