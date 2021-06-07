Форма сборной, новая работа Реброва, бразилец в Металле. Главные новости за 6 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 6 июня

И эта форма просто взорвала информационное пространство где-то за поребриком. Дело в том, что главным элементом нового дизайна стал контур Украины. Конечно, с Крымом. Как только состоялась официальная презентация, из России посыпались заявления о том, что УЕФА должен запретить такую ​​форму. Высказались все - от депутатов Госдумы до президента РФС, и даже Валуев. Впрочем, это никак не влияет на тот факт, что Крым - это Украина.

Разговоры о "Тоттенхэме" - это, похоже, был только тактический ход, чтобы выбить лучший контракт. Сергей Ребров в итоге оказался в Объединенных Арабских Эмиратах, где возглавил скромный "Аль-Айн". В прошлом сезоне этот клуб, президент которого - наследный принц эмирата Абу-Даби, занял шестое место в местном чемпионате. Детали контракта между сторонами не разглашаются. Добавим, что Ребров 4 июня покинул "Ференцварош", с которым трижды становился чемпионом Венгрии.

Победитель группы Б во Второй лиге харьковский "Металл", который в следующем сезоне сыграет в Первой лиге и должен сменить название на "Металлист", усилил состав 23-летним бразильским правым защитником Маилтоном. Тот перешел из "Атлетико Минейро" на правах аренды. По информации СМИ, харьковский клуб сможет выкупить игрока за 1 млн евро.

Сборная Австрии, с которой сине-желтые сыграют в третьем туре Евро, не смогла обыграть Словакию - ничья 0:0. А вот первый соперник команды Шевченко на чемпионате - сборная Нидерландов - расправился со сборной Грузии. Команда Франка Де Бура забила трижды - отличились Депай, Вегхорст и Гравенберх. А вот соперник Украины в отборе к ЧМ сборная Боснии и Герцеговины проиграла Дании со счетом 0:2. Также отмечаем победу Англии над Румынией 1:0 (гол Рашфорд) и Бельгии над Хорватией (гол Лукаку).

Ранее СМИ сообщали, что Жоржиньо Вейналдум в ближайшее время станет игроком "Барселоны". Однако в ситуацию вмешался парижский гранд. ПСЖ предложил голландцу вдвое большую зарплату и тот не устоял. "Барселона" же повышать ставку не захотела, хотя Вейналдум уже должен был пройти медосмотр в каталонском клубе. Ожидается, что о трансфере хавбека в Париж будет объявлено в ближайшее время.

В финале Евро U-21 соперником Бундестим стала сборная Португалии. Судьбу поединка решил один гол, автором которого стал форвард Лукас Нмеча. Парень принадлежит "Манчестер Сити", но в этом сезоне успешно выступал на правах аренды за "Андерлехт". Всего за турнир он забил четыре мяча и стал лучшим бомбардиром. Германия в третий раз в своей истории завоевала титул чемпиона Европы среди молодежи.