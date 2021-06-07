Реакция на форму Украины, новый клуб Реброва и игрок для Металла. Главные новости за 6 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Резонанс вокруг новой формы национальной сборной Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Сергей Ребров уехал тренировать в Эмираты, харьковский "Металл" усилился бразильским латералем, оппоненты команды Андрея Шевченко провели свои контрольные матчи, а также немного про финал чемпионата Европы U-21. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.