Украинский бразилец: сегодня отмечает День рождения Марлос

Марлос Ромеро Бонфим родился 7 июня 1988 года в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия). Украинский и бразильский атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины четырежды брал золотые медали УПЛ, дважды серебро, Кубок страны (4) и Суперкубок (2).

В Украину Марлос переехал в 2012 году. Он отыграл три сезона за "Металлист", после чего присоединился к донецкому "Шахтеру". Начинал карьеру в бразильских клубах "Коритиба" и "Сан-Паулу".

28 сентября 2017-го он принял украинское гражданство. 30 сентября того же года стало известно о том, что Марлос получил вызов в сборную Украины. 6 октября дебютировал в составе "сине-желтых" в матче с Косово, заменив в перерыве Артема Кравца.