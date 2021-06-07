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Украинский бразилец: сегодня отмечает День рождения Марлос

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(3 голосов)

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Украинский бразилец: сегодня отмечает День рождения Марлос

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Марлос Ромеро Бонфим родился 7 июня 1988 года в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия). Украинский и бразильский атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины четырежды брал золотые медали УПЛ, дважды серебро, Кубок страны (4) и Суперкубок (2).

В Украину Марлос переехал в 2012 году. Он отыграл три сезона за "Металлист", после чего присоединился к донецкому "Шахтеру". Начинал карьеру в бразильских клубах "Коритиба" и "Сан-Паулу".

28 сентября 2017-го он принял украинское гражданство. 30 сентября того же года стало известно о том, что Марлос получил вызов в сборную Украины. 6 октября дебютировал в составе "сине-желтых" в матче с Косово, заменив в перерыве Артема Кравца.

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В статье: Марлос
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 14:13
Очень порядочный человек и хороший футболист!
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-1
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kotigorok (Чернігів)
07.06.2021 в 13:59
На жаль останнім часом грає так, наче йому вже під 40. Вітаю!
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 16:51
А у Тебя походу деменция началась?!
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0
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
07.06.2021 в 12:37
З Днем народження, Марлос(енко)!!!Фейєрні на Євро!!!
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+2
-1
Acsakal (Kharkov)
07.06.2021 в 12:34
Щось автор матеріалу Марлоса обікрав. Шахтар у 14-15, 15-16 та 20-21 програвав першість Динамо. Це Марлос повинен мати 3 срібні медалі. Плюс 1 срібло та 2 бронзи за Металіст. А в статейці написано лише про 2 срібла. Чому? Ну а самому Марлосу, звісно, вітання з ДН.
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
07.06.2021 в 12:13
Скоріше бразильський українець.
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