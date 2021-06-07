Украинский бразилец: сегодня отмечает День рождения Марлос
"Горняк" едет на ЕВРО
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Марлос Ромеро Бонфим родился 7 июня 1988 года в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс (Бразилия). Украинский и бразильский атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины четырежды брал золотые медали УПЛ, дважды серебро, Кубок страны (4) и Суперкубок (2).
В Украину Марлос переехал в 2012 году. Он отыграл три сезона за "Металлист", после чего присоединился к донецкому "Шахтеру". Начинал карьеру в бразильских клубах "Коритиба" и "Сан-Паулу".
28 сентября 2017-го он принял украинское гражданство. 30 сентября того же года стало известно о том, что Марлос получил вызов в сборную Украины. 6 октября дебютировал в составе "сине-желтых" в матче с Косово, заменив в перерыве Артема Кравца.
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