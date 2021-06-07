Ребров: Шевченко - один из моих лучших друзей. Можете себе представить, чтобы я вонзил ему нож в спину?
Украинский специалист не претендовал на работу в сборной
Фото: ФК Динамо Киев
Украинский специалист Сергей Ребров, накануне возглавивший "Аль-Айн", прокомментировал информацию о возможном назначении в сборную Украину.
"Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Можете представить, чтобы я вонзил нож ему в спину? Как я могу претендовать на его место? Я сконцентрировался на "Ференцвароше", думаю, результаты показали это.
Думаю, никто не скажет мне, что я несерьезно относился к своей работе. В "Ференцвароше" я никогда не обсуждал работу в сборной. Другой вопрос: а кто не хочет тренировать сборную своей страны? Покажите мне такого тренера", - сказал Ребров.
Напомним, что ранее агент Сергея Реброва отметил, что вариант со сборной Украины реален.
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