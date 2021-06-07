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Ребров: Шевченко - один из моих лучших друзей. Можете себе представить, чтобы я вонзил ему нож в спину?

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(1 голосов)

Украинский специалист не претендовал на работу в сборной

Ребров: Шевченко - один из моих лучших друзей. Можете себе представить, чтобы я вонзил ему нож в спину?

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский специалист Сергей Ребров, накануне возглавивший "Аль-Айн", прокомментировал информацию о возможном назначении в сборную Украину.

"Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Можете представить, чтобы я вонзил нож ему в спину? Как я могу претендовать на его место? Я сконцентрировался на "Ференцвароше", думаю, результаты показали это.

Думаю, никто не скажет мне, что я несерьезно относился к своей работе. В "Ференцвароше" я никогда не обсуждал работу в сборной. Другой вопрос: а кто не хочет тренировать сборную своей страны? Покажите мне такого тренера", - сказал Ребров.

Напомним, что ранее агент Сергея Реброва отметил, что вариант со сборной Украины реален.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Nemzetisport.hu

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
07.06.2021 в 17:44
Нет, Станиславович, ты же не русский
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