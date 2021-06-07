Parimatch Foundation провел тренировку для детей в самом маленьком городе Украины

5 июня международный благотворительный фонд Parimatch Foundation провел мероприятие в рамках собственного проекта "Спортивный наставник". На этот раз к проекту присоединился новый партнер, им стал ФК "Арсенал-Угнев". В самой тренировке приняли участие более 20-ти детей.

Тем самым фонд продолжил расширение географии. Стоит отметить, что Parimatch Foundation провел открытую тренировку в маленьком городе Львовской области (кстати, Угнев считается самым маленьким городом Украины). Таким образом фонд подтвердил свои намерения и цели - заботиться и привлекать детей к спорту в каждом уголке страны.

Во время мероприятия детям подарили комплекты футбольной формы, бутсы, мячи, а также необходимое для тренировок снаряжения. В рамках сотрудничества Parimatch Foundation планирует поддерживать ФК "Арсенал-Угнев" на системной основе.

Представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра: "Программа "Спортивный наставник" это не просто тренировка, это возможность для детей стремиться к большему, верить в себя. Parimatch Foundation и в дальнейшем будет привлекать к проведению мероприятий новые города. Мы хотим, чтобы в каждом уголке Украины все дети имели все условия, для занятий спортом. И представители бизнеса, и государство должны объединить усилия, чтобы обеспечить детей всем необходимым".

Председатель Белзьской ОТО Оксана Береза: "Благодарим фонда Parimatch Foundation за помощь. Таких инициатив должно быть как можно больше. Детям очень нужно такое внимание, чтобы они чувствовали себя нужными и знали, как идти к своим мечтам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество".

Директор Угневского аграрно-строительного лицея Любовь Осмиловская: "Мы искренне благодарим команду Рarimatch Foundation, вы помогаете нашим детям воплотить в жизнь мечту стать футболистами, обеспечиваете их необходимым - формой и другим инвентарем. Благодарны за созданный праздник в самом маленьком городе Украины".

"Спортивный наставник" через спорт адаптирует детей к социальной жизни, независимо от их материального статуса и жизненных обстоятельств. Спортивные упражнения используются как инструмент, благодаря которому детям помогают развить такие качества как дисциплина, уверенность в себе и работа в команде. Очень часто спорт для детей становится единственной возможностью забыть о проблемах и почувствовать свою внутреннюю силу. Также, именно тренер выступает ключевой фигурой в жизни маленьких спортсменов. Он может стать ментором, положительным примером для детей и проводником во взрослую жизнь.

Поэтому, задача "Спортивного наставника" - показать, что каждый ребенок может достигать своих целей, независимо от внешних обстоятельств, заручившись поддержкой наставников. Проект демонстрирует веру в детей и в то, что благодаря их усилиям и своевременной поддержке взрослых, у каждого участника программы "Спортивный наставник" получиться достичь своей цели.

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