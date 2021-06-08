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Победа Украины, интерес к Лунину и самый дорогой игрок УПЛ. Главные новости за 7 июня. Аудио

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Победа Украины, интерес к Лунину и самый дорогой игрок УПЛ. Главные новости за 7 июня. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРазгром от Украины, российская истерика из-за формы, потеря Испании. Главные новости за 7 июня

Украина разгромила Кипр в товарищеском матче, но и это не все наши новости на сегодня. Форма нашей сборной выбила Россию из колеи, турецкий гранд интересуется украинским вратарем мадридского "Реала", капитан сборной Испании уходит на самоизоляцию, а лидер "Динамо" продолжает возглавлять рейтинг самых дорогих игроков УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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