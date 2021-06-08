Зинченко посвятил гол беременной Владе Седан и показал снимок УЗИ будущего малыша - ФОТО

Вчера, 7 июня, сборная Украины разгромила команду Кипра (4:0) в товарищеском матче в Харькове.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко стал одним из лучших игроков матча, который стал автором одного из голов.

Отметим, что забитый гол украинец посвятил жене, которая присутствовала на игре.

Празднуя гол, он поместил мяч под футболку, изображая беременный живот своей супруги Влады, а также сделал жест "буратино.

Позже в инстаграме Зинченко опубликовал пост, объяснив это действие. Дело в том, что на снимке УЗИ будущего ребенка футболиста запечатлели именно в такой позе.

"На одной волне с малышом", - написал Зинченко.

Отметим, что пара жената с августа 2020 года, это будет их первый ребенок.