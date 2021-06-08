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Украина - Кипр, 6 прогнозов на Евро, миллионы Реброва, Селезнев - в УПЛ? | ТаТоТаке №232

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(1 голосов)

Свежий выпуск шоу

Украина - Кипр, 6 прогнозов на Евро, миллионы Реброва, Селезнев - в УПЛ? | ТаТоТаке №232

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№232) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают последний перед стартом Евро спарринг сборной Украины. Почему победа над Кипром далась так легко? Кто лелека матча? Что Шевченко придумал с Забарным? Каким будет состав нашей команды на турнире?

Кроме того, в выпуске - стремные прогнозы на Евро, инсайд о новом клубе Селезнева, мотивы возвращения Реброва на Аравийский полуостров, теневой лидер первой лиги. Полетели!

  • Забарный - правый защитник. WTF?
  • Кипр не настолько слаб, как кажется
  • Яремчук = Вернер
  • Про грубую ошибку арбитра
  • Почему Судаков неГеннадий?
  • Сенькив снова разваливает Ярмоленко
  • Прогноз на все Евро: сенсация, провал, чемпион
  • Сенсация! Украина не выйдет в плей-офф
  • Инсайд о новом клубе Селезнева
  • Ребров в Эмиратах - это что?!
  • Разбор теневого лидера первой лиги

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В статье: ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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леонид Угринович
08.06.2021 в 11:57
Михайла було дуже погано чути. Андрія добре. Україна вийде з групи.
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Ten0N (Leopolis)
08.06.2021 в 10:51
Лелека матчу))))))
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Hanter44 (Baburka)
08.06.2021 в 10:36
Лелеки клювали його й клювали
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