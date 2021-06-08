Украина - Кипр, 6 прогнозов на Евро, миллионы Реброва, Селезнев - в УПЛ? | ТаТоТаке №232

В новом выпуске ТаТоТаке (№232) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают последний перед стартом Евро спарринг сборной Украины. Почему победа над Кипром далась так легко? Кто лелека матча? Что Шевченко придумал с Забарным? Каким будет состав нашей команды на турнире?

Кроме того, в выпуске - стремные прогнозы на Евро, инсайд о новом клубе Селезнева, мотивы возвращения Реброва на Аравийский полуостров, теневой лидер первой лиги. Полетели!