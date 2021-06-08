Украина - Кипр, 6 прогнозов на Евро, миллионы Реброва, Селезнев - в УПЛ? | ТаТоТаке №232
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№232) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив разбирают последний перед стартом Евро спарринг сборной Украины. Почему победа над Кипром далась так легко? Кто лелека матча? Что Шевченко придумал с Забарным? Каким будет состав нашей команды на турнире?
Кроме того, в выпуске - стремные прогнозы на Евро, инсайд о новом клубе Селезнева, мотивы возвращения Реброва на Аравийский полуостров, теневой лидер первой лиги. Полетели!
- Забарный - правый защитник. WTF?
- Кипр не настолько слаб, как кажется
- Яремчук = Вернер
- Про грубую ошибку арбитра
- Почему Судаков неГеннадий?
- Сенькив снова разваливает Ярмоленко
- Прогноз на все Евро: сенсация, провал, чемпион
- Сенсация! Украина не выйдет в плей-офф
- Инсайд о новом клубе Селезнева
- Ребров в Эмиратах - это что?!
- Разбор теневого лидера первой лиги
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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леонид Угринович
08.06.2021 в 11:57
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Ten0N (Leopolis)
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Hanter44 (Baburka)
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