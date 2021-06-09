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Новый старый директор. Стало известно, кто будет назначен руководителем стадиона Металлист

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(1 голосов)

Областной спорткомплекс получит нового руководителя

Новый старый директор. Стало известно, кто будет назначен руководителем стадиона Металлист

Фото: kharkov.comments.ua

Новина українською

Областной спорткомплекс получит нового старого руководителя.

Бывший игрок "Металлиста" и "Черноморца" Роман Пец завершил свою работу на посту директора областного спортивного комплекса. Вместо него на руководящую должность вернется Вячеслав Шевченко.

51-летний Пец, который сейчас официально находится в отпуске, был директором стадиона "Металлист" с января 2013 года. На этом посту чемпион и обладатель Кубка Израиля в составе "Маккаби" из Хайфы сменил как раз Шевченко, уволенного по соглашению сторон. Тогда говорили, что последний написал заявление об уходе после телефонного разговора с представителем местной власти. Произошло это практически сразу после того, как владельцем "Металлист" стал Сергей Курченко.

Напомним, в начале июня профильная комиссия Харьковского облсовета согласовала вопрос передачи стадиона "Металлист" в коммунальную собственность города. Обладминистрация не возражает при одном условии: стадион будет использоваться по назначению, а состояние памятника архитектуры не ухудшится.

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В статье: Вячеслав Шевченко ОСК "Металлист" Роман Пец
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2021 в 12:05
все работают под Ярославского а М1925 уйдёт в забытьё --сожрут
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