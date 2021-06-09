Новый старый директор. Стало известно, кто будет назначен руководителем стадиона Металлист
Областной спорткомплекс получит нового руководителя
Фото: kharkov.comments.ua
Областной спорткомплекс получит нового старого руководителя.
Бывший игрок "Металлиста" и "Черноморца" Роман Пец завершил свою работу на посту директора областного спортивного комплекса. Вместо него на руководящую должность вернется Вячеслав Шевченко.
51-летний Пец, который сейчас официально находится в отпуске, был директором стадиона "Металлист" с января 2013 года. На этом посту чемпион и обладатель Кубка Израиля в составе "Маккаби" из Хайфы сменил как раз Шевченко, уволенного по соглашению сторон. Тогда говорили, что последний написал заявление об уходе после телефонного разговора с представителем местной власти. Произошло это практически сразу после того, как владельцем "Металлист" стал Сергей Курченко.
Напомним, в начале июня профильная комиссия Харьковского облсовета согласовала вопрос передачи стадиона "Металлист" в коммунальную собственность города. Обладминистрация не возражает при одном условии: стадион будет использоваться по назначению, а состояние памятника архитектуры не ухудшится.
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