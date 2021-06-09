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Зеленский и Павелко открыли в Днепре музей спорта и новый современный стадионный комплекс

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И как только все успевают

Зеленский и Павелко открыли в Днепре музей спорта и новый современный стадионный комплекс

uaf.ua

Новина українською

Сегодня в Днепре был открыт Областной музей спорта и новый современный стадионный комплекс.

На церемонии открытия присутствовали президент Украины Владимир Зеленский президент УАФ Андрей Павелко, а также легенды украинского футбола, а сейчас функционеры УАФ - Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Руслан Ротань.

Это новое здание, в котором расположатся офисы всех федераций олимпийских видов спорта Днепропетровщины. Также на первом этаже находится vузей олимпийских достижений, где представлены ценные экспонаты, имеющие отношение к различным историческим спортивных событий принадлежали выдающимся спортсменам прошлого и современности.

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В статье: Андрей Павелко Владимир Зеленский
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Источник:
УАФ

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