Зеленский и Павелко открыли в Днепре музей спорта и новый современный стадионный комплекс

Сегодня в Днепре был открыт Областной музей спорта и новый современный стадионный комплекс.

На церемонии открытия присутствовали президент Украины Владимир Зеленский президент УАФ Андрей Павелко, а также легенды украинского футбола, а сейчас функционеры УАФ - Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Руслан Ротань.

Это новое здание, в котором расположатся офисы всех федераций олимпийских видов спорта Днепропетровщины. Также на первом этаже находится vузей олимпийских достижений, где представлены ценные экспонаты, имеющие отношение к различным историческим спортивных событий принадлежали выдающимся спортсменам прошлого и современности.