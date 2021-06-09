Зеленский и Павелко открыли в Днепре музей спорта и новый современный стадионный комплекс
И как только все успевают
uaf.ua
Сегодня в Днепре был открыт Областной музей спорта и новый современный стадионный комплекс.
На церемонии открытия присутствовали президент Украины Владимир Зеленский президент УАФ Андрей Павелко, а также легенды украинского футбола, а сейчас функционеры УАФ - Олег Блохин, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко, Анатолий Демьяненко и Руслан Ротань.
Это новое здание, в котором расположатся офисы всех федераций олимпийских видов спорта Днепропетровщины. Также на первом этаже находится vузей олимпийских достижений, где представлены ценные экспонаты, имеющие отношение к различным историческим спортивных событий принадлежали выдающимся спортсменам прошлого и современности.
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