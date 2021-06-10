Педриньо в Шахтере, угрозы от УЕФА, травмы Де Лигта и Бензема. Главные новости за 9 июня. Аудио

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Донецкий "Шахтер" официально подписал бразильского вингера португальской "Бенфики", но и это не все наши новости на сегодня. УЕФА приостановил дело против трех отступников, детали по травмам Карима Бензема и Маттейса Де Лигта, а также охота "Челси" и "Пари Сен-Жермен" на вингбека миланского "Интера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.