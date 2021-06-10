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Ярославский инвестирует 53 млн гривен в восстановление полей академии Металлиста

Общие новости
(2 голосов)

Бизнесмен продолжает работать над возрождением харьковского клуба

Ярославский инвестирует 53 млн гривен в восстановление полей академии Металлиста

Новина українською

В течение недели начнутся работы по восстановлению полей академии "Металлиста", которые за годы эксплуатации пришли в практически полную негодность. Об этом сообщает УНН.

Целью первого этапа реконструкции академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие — с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование.

На этом этапе Александр Ярославский вложит в реконструкцию собственных 53 миллиона гривен в 14 новых игровых полей.

“На всех объектах обваливаются стены, разрушены полы, потолки, кровля. Людей, которые там хозяйничали, профессионалами никак не назовешь.

Сегодня однозначно потребуются большие капиталовложения, чтобы все это привести в порядок”, - заявил архитектор Сергей Евель, который занимался реконструкцией спорткомплекса "Металлист" перед Евро-2012.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Источник:
УНН

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Комментарии (6)
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TarasLviv2019 (LVIV)
10.06.2021 в 12:13
Щось підмутять з держ бюджету та й все.
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+2
-1
Камонплей
10.06.2021 в 12:05
по чем джинса?
Ответить
+1
-1
avatar
fcchauka (Днепр)
10.06.2021 в 11:19
Сколько же продажных новостей еще будет про пана Ярославского? Сколько еще будем славить русский мир?
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+4
-2
vladimir_vy (Николаев)
10.06.2021 в 11:31
этот человек хоть что делает для движения вперёд а ты рогуль привык жить с деревяным туалетом на улице так живи
Ответить
+1
-4
Acsakal (Kharkov)
10.06.2021 в 12:15
Поки що ця людина робить піар одному з кандидатів в мери Харкова. А я пригадую, який галас здійняв Ярославський рік тому, коли тодішній голова облдержадміністрації Кучер направив свого замісника на аналогічний помпезний захід з приводу "рятування" Ярославським Харкова від коронавірусу. Тоді ярик жбурляв блискавки, що до його персони не проявили достатньої поваги... Але врешті-решт "рятувальна операція" Ярославського завершилася, як тільки він отримав податкові пільги, і обмежилася партією масок, а надалі вже Харків рятували, як завжди, громадські активісти, волонтери та чесні лікарі, яким не доплачували навіть обіцяні гроші... Якщо Ярославський дійсно вкладе в поля 53 млн., то він за це вичавить з міського бюджету 530 млн. І поділить їх з тим самим переможцем мерзьких виборів.
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lightning (Одесса)
10.06.2021 в 12:19
лучше в овне жить, а бы не руськэ мир!
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