Ярославский инвестирует 53 млн гривен в восстановление полей академии Металлиста
Бизнесмен продолжает работать над возрождением харьковского клуба
В течение недели начнутся работы по восстановлению полей академии "Металлиста", которые за годы эксплуатации пришли в практически полную негодность. Об этом сообщает УНН.
Целью первого этапа реконструкции академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие — с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование.
На этом этапе Александр Ярославский вложит в реконструкцию собственных 53 миллиона гривен в 14 новых игровых полей.
“На всех объектах обваливаются стены, разрушены полы, потолки, кровля. Людей, которые там хозяйничали, профессионалами никак не назовешь.
Сегодня однозначно потребуются большие капиталовложения, чтобы все это привести в порядок”, - заявил архитектор Сергей Евель, который занимался реконструкцией спорткомплекса "Металлист" перед Евро-2012.
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