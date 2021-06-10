Ярославский инвестирует 53 млн гривен в восстановление полей академии Металлиста

В течение недели начнутся работы по восстановлению полей академии "Металлиста", которые за годы эксплуатации пришли в практически полную негодность. Об этом сообщает УНН.

Целью первого этапа реконструкции академии является не просто восстановление функционала полей, а фактически их новое строительство по самым передовым технологиям. Будет заменено травяное покрытие — с использованием современных материалов, инженерных и агротехнических решений. Кроме того, установят новую систему освещения и камер наблюдения, прочее вспомогательное оборудование.

На этом этапе Александр Ярославский вложит в реконструкцию собственных 53 миллиона гривен в 14 новых игровых полей.

“На всех объектах обваливаются стены, разрушены полы, потолки, кровля. Людей, которые там хозяйничали, профессионалами никак не назовешь. Сегодня однозначно потребуются большие капиталовложения, чтобы все это привести в порядок”, - заявил архитектор Сергей Евель, который занимался реконструкцией спорткомплекса "Металлист" перед Евро-2012.