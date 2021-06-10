MEGOGO покажет Кубок Америки-2021 в Украине
Старт турнира - в ближайшее воскресенье
Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ футбольных матчей
Зрители MEGOGO смогут увидеть весь нынешний турнир, который пройдет с 13 июня по 11 июля.
Первый матч состоится в воскресенье, 13 июня. Сборная Бразилии в своей группе сыграет против Венесуэлы. Начало – в 23.55.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира участвуют 10 стран - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.
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Источник:MEGOGO
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