MEGOGO покажет Кубок Америки-2021 в Украине

Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ футбольных матчей Кубка Америки в Украине.

Зрители MEGOGO смогут увидеть весь нынешний турнир, который пройдет с 13 июня по 11 июля.

Первый матч состоится в воскресенье, 13 июня. Сборная Бразилии в своей группе сыграет против Венесуэлы. Начало – в 23.55.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше турнира участвуют 10 стран - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Колумбия, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили.