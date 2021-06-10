Зозуля: Те дурачки, которые кричат националист, не понимают, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира

Украинский форвард Роман Зозуля получил свой орден "За заслуги" III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил футболиста еще в сентябре прошлого года , но Роман получил награду только сейчас, когда вернулся из Испании.

"Те дурачки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира"! Остап Вишня В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я — украинец. И сегодняшняя награда — орден "За заслуги" III степени — для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие Любите Украину", — прокомментировал Зозуля фото с наградой.

В минувшем сезоне Зозуля защищал цвета испанского "Альбасете", сыграв 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а по окончанию сезона покинул клуб.