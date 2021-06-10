Зозуля: Те дурачки, которые кричат националист, не понимают, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира
Форвард получил свой орден "За заслуги" III степени
Украинский форвард Роман Зозуля получил свой орден "За заслуги" III степени.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Те дурачки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира"!
Остап Вишня
В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я — украинец. И сегодняшняя награда — орден "За заслуги" III степени — для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие
Любите Украину", — прокомментировал Зозуля фото с наградой.
В минувшем сезоне Зозуля защищал цвета испанского "Альбасете", сыграв 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а по окончанию сезона покинул клуб.
Популярное сейчас
- "Политика, история и военный подтекст". В УЕФА объяснили, почему Украина должна убрать с формы фразу "Героям слава"
- Увидит сына на ЕВРО: медики дают смертельно больному отцу голкипера сборной Финляндии всего месяц
- Ворскла и Колос: есть ли шанс получить помощь от них в Таблицу коэффициентов?
- УЕФА ответил на претензии России по поводу формы сборной Украины
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО