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Зозуля: Те дурачки, которые кричат националист, не понимают, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира

Общие новости
(3 голосов)

Форвард получил свой орден "За заслуги" III степени

Зозуля: Те дурачки, которые кричат националист, не понимают, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира

Новина українською

Украинский форвард Роман Зозуля получил свой орден "За заслуги" III степени.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил футболиста еще в сентябре прошлого года, но Роман получил награду только сейчас, когда вернулся из Испании.

"Те дурачки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира"!

Остап Вишня

В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я — украинец. И сегодняшняя награда — орден "За заслуги" III степени — для меня очень ценна. Искренне благодарен президенту Владимиру Зеленскому за отличие

Любите Украину", — прокомментировал Зозуля фото с наградой.

В минувшем сезоне Зозуля защищал цвета испанского "Альбасете", сыграв 37 матчей во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу, а по окончанию сезона покинул клуб.

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В статье: Роман Зозуля
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Комментарии (12)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
11.06.2021 в 00:05
Тільки повага Роману!)
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
11.06.2021 в 00:05
Зозуля возомнил себя Богом
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0
-3
Forsaken (Черкаси)
11.06.2021 в 00:12
Ще й від держави відзнаку отримав, уяви!
Ответить
+2
0
Algrab (Костопiль)
10.06.2021 в 23:54
Респект, Романе!!!! А рашисти та їхні прихвосні нехай далі шиплять від люті...
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+4
-1
Бутига (Чернигов)
10.06.2021 в 23:44
Вывел команду на следующий уровень - получи конфетку.)))
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0
-5
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
10.06.2021 в 23:29
Заслуговує повагу.Не мямлить що спорт поза політикою,а має свою чітку позицію.
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+5
-1
MoriArti (Александрия)
10.06.2021 в 23:00
Роман, ты мужчина! Повага, ты не отказываешся от своих принципов....один из не многих...Респект
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+8
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
10.06.2021 в 22:59
Якщо таке кричать,значить все робиш правильно
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+7
-3
Governor-General (Odessa)
10.06.2021 в 22:57
"Националист" кричат действительно дурни. Нормальные люди говорят "неонацист".
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+6
-11
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.06.2021 в 23:33
Імбецилушка, під час канікул відвідуй бібліотеку, дізнайся, хто такі нацисти. Потім наведи приклад, які нацистські дії хоч раз в житті вчинив Роман Зозуля. Щоправда, це допоможе тільки якщо в голові у тебе залишилось хоч трохи мозку. Але якщо там замість мозку хлєбушек, після солов'я, киселя та собакоєбєєвої - то нікуди не ходи, вже не допоможе. Врешті решт доживеш вже якось дурбеликом, в нас юродівих не ображають.
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+6
-5
Algrab (Костопiль)
11.06.2021 в 00:03
Та це все проплачені рашкою троляки повиповзали...Їх тут перед Євро розвелося для масовки...
+3
-1
Forsaken (Черкаси)
11.06.2021 в 00:09
А що, пуканчик рве жити в країні де такі люди отримують державні нагороди? Він справжній патріот, а ось ти крім клішованих фраз рос-тв ніяк руськаму міру не допомагаєш. Швиденько го в опочленці записуватись
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+2
0


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