Разбирательство по форме сборной Украины, звездный новичок ПСЖ. Главные новости за 10 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 июня

УЕФА повторно изучила новый комплект формы сборной Украины на Евро-2020, и пришла к выводу, что контур территориальных границ Украины, а также слоган "Слава Украине" соответствуют правилам УЕФА. Однако слоган “Героям слава” должен быть удален, так как он в сочетании с первым слоганом образует исторический и военный подтекст. По словам президента УАФ Андрея Павелко он продолжит переговоры с УЕФА , чтобы лозунг был сохранен.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может восстановиться к стартовому матчу Евро-2020 против Нидерландов. Вчера на вечерней тренировке хавбек “Динамо” занимался в общей группе со всеми футболистами. До этого он работал индивидуально. Ранее Цыганков пропустил два спарринга сборной из-за проблем с икроножной мышцей.

После провала в переговорах с Антонио Конте, “Тоттенхэм” остановился на кандидатуре Паулу Фонсеки. Экс-тренер “Шахтера” считается креатурой нового спортивного директора “шпор” Фабио Паратичи. Переговоры “Тоттенхэма” с португальским тренером находятся на продвинутой стадии, информирует итальянские и английские источники. Интересно, что “Рома”, бывший клуб Фонсеки, ранее назначила главным тренером Жозе Моуриньо, уволенного посреди сезона из “Тоттенхэма”.

Киевское “Динамо” рассматривает вариант с обменом Назария Русина на форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Также киевляне не против обменять своего нападающего и на Аллахяра Сайядманеша из "Зари", чей контракт принадлежит "Фенербахче". Ранее сообщалось, что Русин может продолжить карьеру в "Днепре-1". Днепряне рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа.

“Пари Сен-Жермен” официально объявил о переходе нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. 30-летний центрхав подписал с Парижем контракт на три года. Последние пять лет Вейналдум был основным игроком “Ливерпуля”, но покинул летом английский клуб в качестве свободного агента. Нидерландец будет получать в ПСЖ 9.5 млн евро за сезон.