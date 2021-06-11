  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Разбирательство по форме сборной Украины, звездный новичок ПСЖ. Главные новости за 10 июня 
В тренде

Разбирательство по форме сборной Украины, звездный новичок ПСЖ. Главные новости за 10 июня 

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А также восстановление Цыганкова и переговоры Тоттенхэма с Фонсекой 

Разбирательство по форме сборной Украины, звездный новичок ПСЖ. Главные новости за 10 июня 

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 июня

Украина должна убрать слоган “Героям слава” с формы сборной

УЕФА повторно изучила новый комплект формы сборной Украины на Евро-2020, и пришла к выводу, что контур территориальных границ Украины, а также слоган "Слава Украине" соответствуют правилам УЕФА. Однако слоган “Героям слава” должен быть удален, так как он в сочетании с первым слоганом образует исторический и военный подтекст. По словам президента УАФ Андрея Павелко он продолжит переговоры с УЕФА, чтобы лозунг был сохранен.

Цыганков вернулся в общую группу

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков может восстановиться к стартовому матчу Евро-2020 против Нидерландов. Вчера на вечерней тренировке хавбек “Динамо” занимался в общей группе со всеми футболистами. До этого он работал индивидуально. Ранее Цыганков пропустил два спарринга сборной из-за проблем с икроножной мышцей.

Тоттенхэм может назначить Фонсеку главным тренером

После провала в переговорах с Антонио Конте, “Тоттенхэм” остановился на кандидатуре Паулу Фонсеки. Экс-тренер “Шахтера” считается креатурой нового спортивного директора “шпор” Фабио Паратичи. Переговоры “Тоттенхэма” с португальским тренером находятся на продвинутой стадии, информирует итальянские и английские источники. Интересно, что “Рома”, бывший клуб Фонсеки, ранее назначила главным тренером Жозе Моуриньо, уволенного посреди сезона из “Тоттенхэма”.

Динамо может обменять Русина на форвардов Днепра-1 или Зари

Киевское “Динамо” рассматривает вариант с обменом Назария Русина на форварда "Днепра-1" Артема Довбика. Также киевляне не против обменять своего нападающего и на Аллахяра Сайядманеша из "Зари", чей контракт принадлежит "Фенербахче". Ранее сообщалось, что Русин может продолжить карьеру в "Днепре-1". Днепряне рассматривают вариант аренды игрока с правом выкупа.

ПСЖ подписал экс-игрока Ливерпуля

“Пари Сен-Жермен” официально объявил о переходе нидерландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. 30-летний центрхав подписал с Парижем контракт на три года. Последние пять лет Вейналдум был основным игроком “Ливерпуля”, но покинул летом английский клуб в качестве свободного агента. Нидерландец будет получать в ПСЖ 9.5 млн евро за сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
11.06.2021 в 08:31
Оставить одно слово Слава, кто с головой тот поймет, а россияне соснут....
Ответить
0
0
wgalz1 (яникапу)
11.06.2021 в 07:54
приберiть гасло
Ответить
0
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...