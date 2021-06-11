Камбэк Цыганкова, Фонсека в Тоттенхэме и все еще форма сборной. Главные новости за 10 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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УЕФА повторно изучила новый комплект сборной Украины, чем вновь привлекла общественность к экипировке, но и это не все наши новости на сегодня. Восстановление вингера сборной Украины, интерес "Тоттенхэма" к Фонсеке, желание "Динамо" обменять форварда на другого нападающего и переход Вейналдума в новый клуб. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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