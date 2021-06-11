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Махновский: С удивлением узнал, что Вентспилс дисквалифицирован в еврокубках

Общие новости
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Украинец выступал ранее за латвийский клуб

Махновский: С удивлением узнал, что Вентспилс дисквалифицирован в еврокубках

Фото: ФК Вентспилс

Новина українською

Экс-голкипер "Вентспилса", украинец Константин Махновский, выступавший за латвийский клуб в прошлом сезоне, вспомнил период выступлений в этой команде, которая получила еврокубковую дисквалификацию от УЕФА.

"Сейчас я нахожусь в Киеве, проведал родственников, а теперь занимаюсь поисками новой команды. После двух лет за границей, конечно, есть желание снова играть в чемпионате Украины. Это в приоритете. Однако все будет зависеть от того, какие будут предложения. Думаю, что в ближайшем времени ситуация с этим вопросом уже прояснится.

C "Вентспилсом" мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Президент латвийского клуба обещал, что отпустит меня. Уже в Киеве в новостях прочитал, что "Вентспилс" на семь лет был отлучен от еврокубков. Честно говоря, был в шоке, потому что ничего не знал о "странном" матче латвийцев против "Бордо", ведь я пришел в команду где-то через год после этой игры. Очень жаль, ведь у "Вентспилса" был хороший период, команда играла в групповом турнире Лиги Европы, когда я был в команде, потом тоже выступала в еврокубках", - сказал Махновский.

Напомним, что УЕФА отстранил "Вентспилс" от участия врокубках на следующие семь лет - до сезона 2027/28 включительно.

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В статье: Константин Махновский Вентспилс (Латвия)
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
11.06.2021 в 08:21
А почему тогда Бордо не дисквалифицировали?
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