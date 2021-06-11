Махновский: С удивлением узнал, что Вентспилс дисквалифицирован в еврокубках

Экс-голкипер "Вентспилса", украинец Константин Махновский, выступавший за латвийский клуб в прошлом сезоне, вспомнил период выступлений в этой команде, которая получила еврокубковую дисквалификацию от УЕФА.

"Сейчас я нахожусь в Киеве, проведал родственников, а теперь занимаюсь поисками новой команды. После двух лет за границей, конечно, есть желание снова играть в чемпионате Украины. Это в приоритете. Однако все будет зависеть от того, какие будут предложения. Думаю, что в ближайшем времени ситуация с этим вопросом уже прояснится.

C "Вентспилсом" мы расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Президент латвийского клуба обещал, что отпустит меня. Уже в Киеве в новостях прочитал, что "Вентспилс" на семь лет был отлучен от еврокубков. Честно говоря, был в шоке, потому что ничего не знал о "странном" матче латвийцев против "Бордо", ведь я пришел в команду где-то через год после этой игры. Очень жаль, ведь у "Вентспилса" был хороший период, команда играла в групповом турнире Лиги Европы, когда я был в команде, потом тоже выступала в еврокубках", - сказал Махновский.