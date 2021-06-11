За здоровье Де Брюйне и Лукаку!. В фан-зоне Львова будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России

Организаторы львовской фан-зоны придумали интересный маркетинговый ход чтобы заманить болельщиков на матч Евро-2020 Россия – Бкльгия.

Так, организаторы обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России!

Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку", – сказано в сообщении.

Напомним, что матч Россия – Бельгия состоится в субботу 12 июня, начало – в 22:00.