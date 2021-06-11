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За здоровье Де Брюйне и Лукаку!. В фан-зоне Львова будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России

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(6 голосов)

100 бокалов - за каждый гол бельгийцев

За здоровье Де Брюйне и Лукаку!. В фан-зоне Львова будут наливать бесплатное пиво за голы в ворота России

Reuters

Новина українською

Организаторы львовской фан-зоны придумали интересный маркетинговый ход чтобы заманить болельщиков на матч Евро-2020 Россия – Бкльгия.

Так, организаторы обещают бесплатно раздавать по 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

"100 бокалов пива за каждый забитый гол Бельгии в ворота России!

Приходи к нам на Lviv Fan Festival – выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку", – сказано в сообщении.

Напомним, что матч Россия – Бельгия состоится в субботу 12 июня, начало – в 22:00.

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В статье: Бельгия Россия
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Комментарии (20)
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Algrab (Костопiль)
11.06.2021 в 19:20
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+1
0
prockop4uck (Киев)
11.06.2021 в 19:07
Романа Синчука уже трясет от злости?
Ответить
+5
0
ukatan (Харьковская обл.)
11.06.2021 в 18:59
Как патриотично...
Ответить
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
11.06.2021 в 18:45
Не мотивирует...
Ответить
+1
-3
Счётчик шансов (Полтава)
11.06.2021 в 18:43
Так в России будут роздавать по 1000 келыхив водки за каждый гол в ворота сб. Украины. (Каждому, кто придёт в малоросской вышиванке с надписью "Нацизм не пройдёт!" )
Ответить
0
-9
Tenma7 (Чернигов)
11.06.2021 в 18:48
Здрисни, бот из мокшанских болот
Ответить
+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 18:57
У Львові це реальність, а в Росії лише твої хворі фантазії.
Ответить
+5
0
Счётчик шансов (Полтава)
11.06.2021 в 19:02
Пол-России будет шашлык жарить за влёт укрожопых от австро-венгров.
0
-4
Счётчик шансов (Полтава)
11.06.2021 в 19:03
Хотя в составе сб. Украины больше половины игроков - новороссы. Украинских игроков 2-3.
0
-7
avatar
vasa pupkis (Киев)
11.06.2021 в 19:10
максимум блины с лопаты и фумфырь боярышника)))
Ответить
+5
0
Леонід Скачков (Рівне)
11.06.2021 в 19:14
Якщо "нацизм не пройде",то що ваш недопалок робить у владі?
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+2
0
FC Energy (Новая Каховка)
11.06.2021 в 19:21
Почему ты ещё не в Ростове, тело?
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
11.06.2021 в 19:24
Опять ты здесь нарисовался, далбайоп новороско-малороский?
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+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
11.06.2021 в 19:25
И кули так мало? 1000 кэлихив ваша ка.ца.пня выжрет без закуси и даже не проблюется... В чем праздник-то?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
11.06.2021 в 19:37
И нацизм уже у вас прошел всюду, куда только можно - рашизм называется. Хорошо было бы, чтобы дальше ка.ца.пистана он не прошел...
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0
0
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Ди (Киев)
11.06.2021 в 18:39
Класс....
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+3
0
magnum power (БОМЖ)
11.06.2021 в 18:33
За здоров'я Лукаку! - це BLM перформанс здорової людини)).
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+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.06.2021 в 18:27
Бельгійцям треба їхати до Львова...
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+4
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 18:20
Так и нажраться можно будет)))))
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+7
0
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M&M (Lviv)
11.06.2021 в 18:20
За здоров'я Де Брюйне і Лукаку" !!
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+5
0


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