Уверенная победа Италии, форма сборной Украины, трансфер Лучкевича. Главные новости за 11 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11 июня.

Главный турнир лета начался. 11-го июня состоялось открытие чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти еще год назад. В первом матче между собой сошлись Италия и Турция. Команда Манчини в Риме уничтожила соперника, забив три гола во втором тайме. Оппонент ничем не сумел ответить, приняв поражение. Таким образом, "скуадра адзурра" набирает первые очки на турнире, отрываясь от соперников. Завтра в группе А сыграют Уэльс и Швейцария.

В четверг стало известно, что УЕФА попросил Украину убрать с игровой формы слоган "Героям слава". В пятницу УАФ попыталось добиться справедливости. Во-первых, утвердили официальный статус слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" . После этого, Андрей Павелко заявил, что ранее утвержденный дизайн формы будет немного изменен и на внутреннюю сторону добавится новый элемент. Далее стало известно, что УЕФА планирует проверять форму сборной Украины перед каждой игрой, чтобы удостовериться в отсутствии надписи "Героям слава". Осталось дождаться воскресенья и узнать, что будет на самом деле.

"Днепр-1" объявил о первом летнем трансфере. Состав клуба пополнил опытный полузащитник Валерий Лучкевич. Контракт с футболистом был подписан на два года. До этого Валерий защищал цвета "Александрии", с которой летом у него закончился контракт. Интересно, что ранее Лучкевич играл за "Днепр". Помимо этого есть информация, что "Днепр-1" может вернуть в УПЛ Дмитрия Чигринского .

Украинский центрбек Игорь Пластун покидает "Гент" и чемпионат Бельгии. Защитник возвращается в "Лудогорец". Детали перехода Игоря в болгарский клуб пока что не разглашаются. В 2017-м году Пластун покинул "Лудогорец", подписав контракт с "Гентом". С того времени он отыграл 87 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. В последней кампании утратил статус игрока стартового состава.

Футболист "Зари" Владислав Кочергин может продолжить карьеру в Италии. По данным Tuttob, сейчас в нем заинтересована "Венеция", которая по итогам сезона поднялась в Серию А. Другие детали возможного перехода неизвестны. В прошедшей кампании Кочергин отыграл 33 матча, забил девять раз и четырежды ассистировал партнерам. Его контракт с "Зарей" действителен до лета 2022-го года.

Вице-чемпион Украины, донецкий "Шахтер", определился с местом, где будет готовиться к старту новой кампании. По данным официального сайта клуба, "горняки" отправятся в Австрию. 14-го июня команда выйдет из отпуска, после чего игроки пройдут медосмотр. 22-го июня они отправятся в Австрию, где пробудут до десятого июля. Запланированы четыре контрольных матча. Соперники на данный момент неизвестны.