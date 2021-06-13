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Драма с Эриксеном, разгром России, потеря Нидерландов. Главные новости за 12 июня

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А также завершения Первой лиги, переход Пластуна и решение Доннаруммы

Драма с Эриксеном, разгром России, потеря Нидерландов. Главные новости за 12 июня

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 12 июня

Суббота началась с ничьей

Во втором матче в группе А на Евро-2020 сборная Швейцарии встречалась с Уэльсом. Нейтралы владели ощутимым преимуществом, которое смогли воплотить в забитый мяч в начале второго тайма - отличился Эмболо. Но Уэльс сумел ответить своим голом - Кифер Мур замкнул подачу с фланга. Швейцария забила и второй гол, но свой удар Сеферович наносил из офсайда, который зафиксировал ВАР. 1:1 в итоге, и Италия остается лидером, Швейцария и Уэльс делят 2-3 место, Турция с нулем.

Финляндия обыграла Данию на фоне драмы с Эриксеном

Вряд ли этот матч был центральным в первом туре, но события во время игры сделали его таким. Перед перерывом Кристиан Эриксен потерял сознание, на поле появились парамедики, которые даже делали дефибрилляцию. Хавбека сборной Дании в итоге госпитализировали, а игру прервали. Сначала планировалось, что матч перенесут на воскресенье, но после того, как Эриксен пришел в себя и поговорил со своими партнерами, игра продолжилась. Во втором тайме Похьянпало забил с единственного удара в направлении ворот Дании, а Градецки парировал удар Пьера-Эмиля Хейберга с пенальти. Финляндия победила в своем первом в истории матче в финальных частях Евро-2020.

Бельгия не оставила шансов России

Наконец в последнем матче дня россияне, которые, видимо, все силы потратили на войну с украинской формой, прогнозируемо провалилась в противостоянии с Лукаку и компанией. Бельгийский гигант оформил дубль, еще один мяч на счету правого защитника Тома Менье. Даже без де Брюйне и Азара Бельгия доказывает, что один из фаворитов турнира, хотя не стоит сбрасывать со счетов и слишком низкий уровень соперника.

Андрей Шевченко и Франк де Бур дали пресс-конференцию

Уже в воскресенье свой первый матч на Евро сыграет сборная Украины. Соперник - сборная Нидерландов. Накануне главные тренеры традиционно поговорили с представителями СМИ. Андрей Шевченко в частности сообщил, что Виктор Цыганков тренируется в общей группе, его форма улучшается. А вот у сборной Нидерландов есть еще одна потеря - наверняка не сыграет центральный защитник Матейс де Лигт, которому нужно время, чтобы отойти от повреждения.

Чемпионат в Первой лиге завершился

Собственно, все важные вопросы были решены раньше, поэтому команды играли в свое удовольствие. "Верес" отметил чемпионство победой над "Горняком-Спорт" 2:1, "Черноморец" аналогично обыграл "Волынь", а "Металлист 1925" с таким же счетом проиграл "ВПК-Агро". В центральном матче тура "Николаев" и "Агробизнес" сыграли 1:1, эти команды в итоге заняли 4-е и 5-е места. "Оболонь" напоследок обыграла "Полесье" 2:1, а "Прикарпатье" проиграло "Авангарду" 1:3.

Украинский защитник вернулся в Болгарию

Игорь Пластун переходил в "Лудогорец" из "Карпат", после двух лет выступлений за болгарского гегемона перешел в бельгийский "Генк". Однако после трех лет сотрудничества стороны не стали продлевать контракт. 30-летний центрбек, который также вызывался в сборную, покинул "Генк" свободным агентом и снова присоединился к "Лудогорцу". Пластун подписал контракт на три года.

Голкипер сборной Италии переходит в ПСЖ

22-летний Джанлуиджи Доннарумма, который имеет в своем активе более 250 матчей на высшем уровне в составе "Милана", нашел себе новую команду. По информации итальянских инсайдеров, голкипер подпишет контракт с ПСЖ. Парижане спешат и хотят, чтобы Джанлуиджи прошел медосмотр в лагере сборной. Процедура запланирована после игры Скуадры Адзурры со Швейцарией.

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