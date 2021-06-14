Нидерланды - Украина, новички Шахтера, сказки Павелко | ТаТоТаке №233
Свежий выпуск шоу
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№233) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч сборной Украины на Евро-2020. Почему проиграли Нидерландам? Не обманчив ли счет? Был ли шанс зацепиться за что-то большее? Кто подвел, а кто стал героем матча?
Кроме того в выпуске - информация о новичках "Шахтера", очередной популизм и ложь Павелко, куда пропал Рыкун?
- Почему играли Сидорчук и Забарный
- Голландия - более классная, но рыхлая
- Что случилось с Миколенко?
- Два гола, которые поменяли всё
- Шевченко было некем усилить игру
- Австрия и Северная Македония вооружены и опасны
- Педриньо - не замена Соломону
- Траоре бывают разные
- Почему Павелко непотопляем?
- Главная находка Рыкуна
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:YouTube
Популярное сейчас
- Зинченко - о 2:3 с Нидерландами: Больно пропускать на последних минутах, но это футбол
- Тренер сборной Нидерландов: Ярмоленко знаменит своим ударом с левой. Прекрасный гол
- Евро-2020. Расписание матчей и трансляций на 14 июня
- Путин прокомментировал форму сборной Украины
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...