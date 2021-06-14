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Нидерланды - Украина, новички Шахтера, сказки Павелко | ТаТоТаке №233

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Свежий выпуск шоу

Нидерланды - Украина, новички Шахтера, сказки Павелко | ТаТоТаке №233

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№233) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют первый матч сборной Украины на Евро-2020. Почему проиграли Нидерландам? Не обманчив ли счет? Был ли шанс зацепиться за что-то большее? Кто подвел, а кто стал героем матча?

Кроме того в выпуске - информация о новичках "Шахтера", очередной популизм и ложь Павелко, куда пропал Рыкун?

  • Почему играли Сидорчук и Забарный
  • Голландия - более классная, но рыхлая
  • Что случилось с Миколенко?
  • Два гола, которые поменяли всё
  • Шевченко было некем усилить игру
  • Австрия и Северная Македония вооружены и опасны
  • Педриньо - не замена Соломону
  • Траоре бывают разные
  • Почему Павелко непотопляем?
  • Главная находка Рыкуна

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В статье: ТаТоТаке
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