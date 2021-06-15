Лидерство Чехии, осечка Испании, травма Зубкова. Главные новости за 14 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 14 июня

Первый матч Евро-2020 в понедельник состоялся в Глазго, где сборная Шотландии принимала Чехию. Игра порадовала зрителей своей динамикой и значительным количеством опасных моментов. Но хозяева не смогли пробить Вацлика, тогда как в составе сборной Чехии нашелся джокер. Патрик Шик в первом тайме забил головой, а во втором отличился невероятным ударом с центра поля. 2:0 в пользу Чехии и она опережает Англию за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Еще два матча состоялось в группе Е. Сначала сборная Словакии победила сборную Польши. В начале игры не повезло Войцеху Щенсны - мяч попал в штангу, а затем в голкипера, и от него отлетел в сетку ворот. Сразу после перерыва Линетти выровнял положение, однако мощный удар Шкриньяра после розыгрыша углового заставил Кадру капитулировать - 1:2 в пользу Словакии. Завершал игровой день поединок между Испанией и Швецией Фурия Роха владела ощутимым преимуществом, но не смогла реализовать хотя бы один из своих моментов - надежно играл Робин Ольсен или испанцам не везло. Таким образом в этой группе лидирует Словакия, Испания и Швеция делят второе и третье место, Польша - последняя.

По крайней мере, так утверждает Игорь Цыганик. По информации журналиста, у Александра мышечное повреждение и он наверняка не сыграет с Северной Македонией. Также под вопросом его участие в игре с Австрией, которая запланирована на 21 июня. А вот Виктор Цыганков после прилета в Бухарест, где базируется украинская сборная, тренируется в общей группе, то есть может помочь команде в четверг, если не произойдет очередного форс-мажора.

Известный журналист Артем Франков сообщил, что после игры с Нидерландами в раздевалке сборной Украины произошел спор между Андреем Ярмоленко и Марлосом. Первый высказывал претензии натурализованному бразильцу, что тот не придерживался игровой дисциплины. Впрочем, защитник Илья Забарный, отвечая на вопрос об этом, заявил, что ничего такого не было и это все выдумки.

Гол Месси не помог Аргентине победить

Еще два матча состоялись на Копа Америка, на этот раз в группе А. Аргентина принимала Чили и вышла вперед благодаря искусно реализованному штрафному Лионелем Месси. Но чилийцы сумели отыграться во втором тайме - Видаль не реализовал пенальти, однако Варгас добил мяч в сетку. Во втором матче группы Парагвай победил Боливию 3:1, хотя пропустил первым. Пятым участником в этой группе является Уругвай. Аргентина с ним сыграет в ночь на 19-е июня.