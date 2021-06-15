Успех Чехии, ничья Испании, травма Зубкова и конфликт в сборной? Главные новости за 14 июня. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Шедевр форварда сборной Чехии, трудовой успех словаков в поединке с Польшей и стерильное владение главной команды Испании, но и это не все наши новости на сегодня. Травма Александра Зубкова, камбэк Виктора Цыганкова в общую группу, слухи по поводу конфликта в раздевалке команды Шевченко и поединки Кубка Америки. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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