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Заря арендует игроков Динамо, Дешам бьет Лева, а CR7 – рекорды. Главные новости за 15 июня. Аудио

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Заря арендует игроков Динамо, Дешам бьет Лева, а CR7 – рекорды. Главные новости за 15 июня. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеФранция переиграла Германию, а Роналду побил два рекорда Евро. Главные новости от 15 июня

Французы одолели немцев, португальцы с трудом разбили венгров, но и это не все наши новости на сегодня. Рекорды Криштиану Роналду, аттестаты "Вереса" и "Металлиста 1925", уход Дмитрия Чигринского, камбэк Василия Кобина в "Минай", аренды игроков "Динамо" и назначение Юрия Калитвинцева в клуб Первой лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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