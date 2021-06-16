Заря арендует игроков Динамо, Дешам бьет Лева, а CR7 – рекорды. Главные новости за 15 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеФранция переиграла Германию, а Роналду побил два рекорда Евро. Главные новости от 15 июня
Французы одолели немцев, португальцы с трудом разбили венгров, но и это не все наши новости на сегодня. Рекорды Криштиану Роналду, аттестаты "Вереса" и "Металлиста 1925", уход Дмитрия Чигринского, камбэк Василия Кобина в "Минай", аренды игроков "Динамо" и назначение Юрия Калитвинцева в клуб Первой лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Франция переиграла Германию, а Роналду побил два рекорда Евро. Главные новости от 15 июня
- Первый автогол в истории сборной Германии на чемпионате Европы
- Соперники Вернидуба и Григорчука. Состоялась жеребьевка 1 раунда квалификации Лиги чемпионов
- Таки без Цыганкова, да еще и без Безуса. Заявка сборной Украины на матч с Нидерландами
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО
- Игроки сборной включили в плейлист Украины на Евро восемь песен российских исполнителей
Новости по теме
- 06:20 Зарубежные Франция переиграла Германию, а Роналду побил два рекорда Евро. Главные новости от 15 июня
- 09:07 Украинские Успех Чехии, ничья Испании, травма Зубкова и конфликт в сборной? Главные новости за 14 июня. Аудио
- 06:10 Украинские Лидерство Чехии, осечка Испании, травма Зубкова. Главные новости за 14 июня
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...