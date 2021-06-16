Заря арендует игроков Динамо, Дешам бьет Лева, а CR7 – рекорды. Главные новости за 15 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Французы одолели немцев, португальцы с трудом разбили венгров, но и это не все наши новости на сегодня. Рекорды Криштиану Роналду, аттестаты "Вереса" и "Металлиста 1925", уход Дмитрия Чигринского, камбэк Василия Кобина в "Минай", аренды игроков "Динамо" и назначение Юрия Калитвинцева в клуб Первой лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.