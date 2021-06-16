  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Легендарный фанат Динамо Парамон вышел из комы
В тренде

Легендарный фанат Динамо Парамон вышел из комы

Общие новости
(1 голосов)

Главный болельщик столичного клуба пошел на поправку

Легендарный фанат Динамо Парамон вышел из комы

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Фанат "Динамо" и сборной Украины Сергей Заборовский, более известный как Парамон, вышел из комы. Об этом сообщает журналист Руслан Свирин.

"Парамон вышел из комы. Разговаривает. Просится домой. Жизнь продолжается. Хорошая новость – он в рубашке родился", – написал Свирин в фейсбуке.

Отметим, о том, что Парамон впал в кому стало известно вчера, 15 июня. Суперфан пытался посещать все матчи с участием киевского "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Парамон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...