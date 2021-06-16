Легендарный фанат Динамо Парамон вышел из комы
Главный болельщик столичного клуба пошел на поправку
Фото: dynamo.kiev.ua
Фанат "Динамо" и сборной Украины Сергей Заборовский, более известный как Парамон, вышел из комы. Об этом сообщает журналист Руслан Свирин.
"Парамон вышел из комы. Разговаривает. Просится домой. Жизнь продолжается. Хорошая новость – он в рубашке родился", – написал Свирин в фейсбуке.
Отметим, о том, что Парамон впал в кому стало известно вчера, 15 июня. Суперфан пытался посещать все матчи с участием киевского "Динамо".
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Источник:Facebook
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