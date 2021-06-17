Рамос покинул Реал, Италия в плей-офф, Шахтер покупает форварда. Главные новости за 16 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Манчини вышла в плей-офф чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Гарет Бэйл издевается над турками, Серхио Рамос покидает "Реал", Джанлуиджи Буффон возвращается в "Парму", гранд украинского футбола возвращается, а "Шахтер" покупает нападающего. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.