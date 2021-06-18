Первая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 июня

Сборная Украины обыграла сборную Северную Македонии во втором туре Евро-2020. На 29-й минуте свой второй гол на Евро забил Андрей Ярмоленко, затем вторым мячом отметился и Роман Яремчук. Во втором тайме было два нереализованных пенальти. Но если Алиоски сам добил мяч в сетку после сейва Бущана (пенальти привез Караваев), то промахом Малиновского никто не воспользоваться не сумел. Как итог – 2:1, первая победа сборной Украины на Евро с 2012 года. Северная Македония вылетела из турнира, а Украина и Австрия определят в последнем туре вторую-третью команду. Пока наша сборная опережает австрийцев за счет количества забитых голов (четыре против трех).

Победителем группы C досрочно стала сборная Нидерландов, переигравшая вчера Австрию со счетом 2:0. В первом тайме Депай реализовал пенальти за фол Алабы на Думфрисе, а после перерыва Думфрис забил сам, воспользовавшись пасом Малена. В 1/8 Нидерланды сыграют с одной из команд, которая займет третье место.

Помимо Нидерландов, в 1/8 вчера пробилась и сборная Бельгии. Первая сборная в мире по версии FIFA добыла волевую победу над Данией. Хозяева быстро вышли вперед после гола Поульсена, но Бельгия переломила ход игры во втором тайме после выхода на поле Де Брюйне. Сначала лидер бельгийцев отдал голевой пас на Торгана Азара, а затем забил сам после паса Эдена Азара. 2:1 – вторая победа сборной Бельгии и выход в 1/8. У Дании пока ноль очков.

Экс-тренер “Шахтера” и “Ромы” Паулу Фонсека не станет новым тренером “Тоттенхэма”. Португалец стал фаворитом на вакантную должность после того как “шпоры” не сумели договориться с Антонио Конте, но и c Фонсекой достичь соглашения не удалось. По информации английских и итальянских изданий, новым тренером “Тоттенхэма” станет Дженнаро Гаттузо, который проработал в “Фиорентине” всего 23 дня , а до этого был главным тренером в “Пизе”, “Милане” и “Наполи”.

Луганская "Заря" получила аттестат от УЕФА на участие в еврокубках. УЕФА отмечает, что на основании полученных от клуба документов и тщательного их изучения, футбольный клуб "Заря" допущен для участия в квалификации Лиги Европы сезона 2021/22.

"Милан" воспользовался опций выкупа центрального защитника "Челси" Фикайо Томори, пишет пресс-служба итальянского клуба. Стороны заключили контракт на четыре года, стоимость трансфера составила 28.5 млн евро. В прошлом сезона 23-летний Томори играл в “Милане” на правах аренды и стал игроком основного состава.

“Маккаби" Тель-Авив сделал официальное предложение “Динамо” по форварду Франу Солю. Израильтяне планируют арендовать испанца на один сезон, и при этом хотят, чтобы "Динамо" частично выплачивало зарплату игрока. Впрочем, руководство киевского клуба пока что не горит желанием отдавать Соля в аренду и ищет варианты с его продажей. В прошлом сезоне Соль забил десять голов в Сегунде, выступая за “Тенерифе”.