  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Победа Украины на ЕВРО, интерес к нападающему Динамо. Главные новости за 17 июня. Аудио
В тренде

Победа Украины на ЕВРО, интерес к нападающему Динамо. Главные новости за 17 июня. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Победа Украины на ЕВРО, интерес к нападающему Динамо. Главные новости за 17 июня. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПервая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня

Первый успех нашей сборной на чемпионате Европы за 9 лет, но и это не все наши новости на сегодня. Нидерланды и Бельгия досрочно выходят в 1/8 финала турнира с помощью побед над Австрией и Данией соответственно, "Тоттенхэм" отказывается от Фонсеки, "Милан" выкупает защитника "Челси", израильский гранд хочет взять в аренду форварда "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...