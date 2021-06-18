Победа Украины на ЕВРО, интерес к нападающему Динамо. Главные новости за 17 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Первый успех нашей сборной на чемпионате Европы за 9 лет, но и это не все наши новости на сегодня. Нидерланды и Бельгия досрочно выходят в 1/8 финала турнира с помощью побед над Австрией и Данией соответственно, "Тоттенхэм" отказывается от Фонсеки, "Милан" выкупает защитника "Челси", израильский гранд хочет взять в аренду форварда "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.