Победа Украины на ЕВРО, интерес к нападающему Динамо. Главные новости за 17 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеПервая победа Украины на Евро, поражение Австрии, Тоттенхэм отказался от Фонсеки. Главные новости за 17 июня
Первый успех нашей сборной на чемпионате Европы за 9 лет, но и это не все наши новости на сегодня. Нидерланды и Бельгия досрочно выходят в 1/8 финала турнира с помощью побед над Австрией и Данией соответственно, "Тоттенхэм" отказывается от Фонсеки, "Милан" выкупает защитника "Челси", израильский гранд хочет взять в аренду форварда "Динамо". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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