Первая потеря Англии, новичок Шахтера, победа Швеции. Главные новости за 18 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 18 июня.

Центральный матч игрового дня Евро-2020 завершился без победителя. Англия на своем поле не сумела обыграть шотландцев. Счет встречи 0:0. Стоит отметить, что команда Саутгейта классно провела начало первого тайма, однако с минуты 20-й соперник начал огрызаться и тоже создал несколько неплохих эпизодов. Такая же ситуация была и после перерыва, и даже замены от Саутгейта ничего не исправили. Англия набрала четыре очка после двух туров и имеет все шансы на выход в плей-офф. Первое место нужно будет отстоять в последнем туре. У шотландцев пока что один пункт.

В группе D, помимо пары Шотландия - Англия, также встретились два других представителя квартета - чехи и хорваты определяли сильнейшего на полях Глазго. "Шашечные" провалили первый тайм, пропустив гол и не создав много моментов. Чехи вышли вперед после гола Шика с пенальти, который был назначен за удар локтем Ловрена в лицо нападающего. Патрику в этом эпизоде разбили нос. Хорваты прибавили лишь после перерыва, благодаря чему смогли вырвать ничью - классный удар удался Перишичу. Итог встречи - 1:1, который дарит Чехии идеальные шансы на выход из группы. Сейчас у них четыре очка и вряд ли они опустятся ниже третьей строчки. У хорватов всего один бал.

Игра Швеция - Словакия войдет в летопись нынешнего Евро как один из самых скучных матчей. Особенно, что касается первого тайма. Откровенно слабая игра с минимумом опасных эпизодов. "Скандинавы" собрались после перерыва, создали два отличных момента и забили при помощи пенальти. Автор точного удара - Форсберг. Сейчас у шведов уникальная статистика - 1 забитый гол, 0 пропущенных, четыре очка и лидерство в группе. У словаков три бала, которые могут дать шанс выйти в плей-офф, но все будет решаться в третьем туре.

Второй летний новичок вице-чемпиона Украины - форвард Лассина Траоре. "Аякс" получил за переход футболиста, если верить иностранным СМИ, восемь миллионов евро. Нападающий подписал с "Шахтером" пятилетний контракт. В прошедшем сезоне Траоре отыграл 18 матчей за взрослую команду "Аякса", забил девять голов и отдал восемь голевых передач. Напомним, что ранее "горняки" объявили о трансфере вингера Педриньо.

Футболист "Колоса" Денис Антюх может продолжить карьеру в "Динамо". Об этом передает портал "Динамомания". По их данным, сейчас полузащитник находится на просмотре в составе чемпиона Украины и тренируется со столичными игроками. Вполне возможно, что он поедет на тренировочный сбор в Швейцарию. В прошлой кампании Антюх отыграл 27 матчей, дважды забил и дважды ассистировал партнерам.

Интересная информация приходит от The Times. По их данным, в УЕФА рассматривают вариант переноса финального матча Евро-2020 из Лондона в Будапешт. Причин несколько. Во-первых, в Будапеште разрешена полная заполняемость стадиона, в то время как в Англии лишь 50 процентов от общего числа мест. Помимо этого, болельщики, которые прибывают в Лондон, вынужденны проходить десятидневный карантин. В УЕФА прокомментировали данную информацию, заявив, что ведут переговоры с властями Лондона .

Датчанин Кристиан Эриксен, перепугавший весь мир своим падением в игре с финнами, продолжает идти на поправку. В пятницу лидер своей сборной перенес операцию и был выписан из больницы. Он перенес имплантацию кардиовертера-дефибриллятора. Вполне вероятно, что он продолжит футбольную карьеру, однако может покинуть "Интер" и Италию. По местному протоколу там запрещено заниматься спортом на профессиональном уровне с таким имплантатом .

Как сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур, в УЕФА решили ввести свои санкции против Беларуси. Там не будут проводить футбольные матчи под своей эгидой. "Шахтеру" из Солигорска, которым руководит украинец Роман Григорчук, а также "БАТЭ", "Торпедо-БелАЗ" и "Динамо" Брест придется искать новое место для проведения матчей еврокубков. Причина такого решения - посадка самолета, летевшего их Афин в Вильнюс и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича.