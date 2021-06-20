Осечки Испании и Франции, победа Германии, трансфер Барсы. Главные новости за 19 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 19 июня

Первый субботний матч проходил в Будапеште, где на переполненном стадионе сборная Венгрии принимала Францию. Вдохновленные своими болельщиками хозяева поля самоотверженно защищались, а под конец первого тайма даже сумели выйти вперед благодаря голу Фиолы. Полностью нейтрализовать звездную атаку французов сборной Венгрии не удалось - во втором тайме свой шанс нашел Гризманн. Но венгры смогли не проиграть чемпионам мира - ничья 1:1.

Бундестим с первых минут взяла инициативу к своим рукам, но пропустила первой - Роналду завершил стремительную контратаку и тем самым сравнялся с Марио Клозе по количеству голов в финальных частях Евро и чемпионатов мира (у обоих по 19 мячей). Но Германия не сбавила обороты и еще в первом тайме отыгралась и вышла вперед благодаря двум автоголам от Рубена Диаша и Рафаэля Герреро. После перерыва забивали Хаверц и Гозенс. При счете 1:4 Жоту один мяч отыграл, но не более - 2:4 в пользу сборной Германии. Поэтому в группе F у Франции четыре очка, у Германии и Португалии по три, у Венгрии - один балл.

Завершил второй тур Евро матч в группе Е - Испания в Севилье принимала Польшу. Фурия Роха забила первой - отличился Мората с паса Морено. Но Польша имеет в своем составе Левандовского - Роберт забил ответный сразу после перерыва. При счете 1:1 у Фурии Роха была возможность снова выйти вперед, однако Жерар Морено с пенальти пробил в штангу, а Мората, добивая мяч не попал в ворота. Поэтому после двух туров в этой группе у Швеции четыре очка, у Словакии - три, в Испании - два, у Польши - один балл.

Западные СМИ утверждают, что донецкий клуб ведет переговоры с "Сассуоло" по трансферу бразильца Марлона. Сообщается, что этот игрок - личное желание Роберто Де Дзерби. Потенциальная сделка оценивается в 10-12 млн евро. 25-летний игрок в прошлом сезоне сыграл 24 матча за "Сассуоло". В Европе он начинал карьеру в "Барселоне" (даже сыграл два матча), также провел сезон в аренде в составе "Ниццы".

О том, что каталонский клуб "ведет" Мемфиса Депая было известно давно. У него заканчивается контракт с "Лионом" через год, и он не собирался его продлевать. Наконец "Барселона" официально объявила о переходе Депая. Сумма трансфера и детали личного соглашения не указываются. Мемфис в прошлом сезоне за свой клуб забил 20 голов и отдал 12 результативных передач. На текущей Евро Депай отметился одним забитым мячом.

Криворожский клуб объявил о переходе Никиты Татаркова. 26-летний универсальный полузащитник является воспитанником "Металлурга" из Запорожья, также играл за "Ворслку", "Черноморец" и "Львов", последним его клубом был армянский Пюник. Ранее "Кривбасс" подписал Гордиенко, Щедрого, Мостового и Зотька - все они перешли из клубов УПЛ. Также в планах подписание контрактов с Коломойцем и Банадой. Первый даже имеет в своем активе один матч за сборную, второй десять лет был основным игроком "Александрии".