Рекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня
А также конференция Шевченко и пополнение в Металле
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 июня
Италия выиграла свою группу
Начался третий тур группового этапа Евро-2020. В квартете А встречались лидеры - Италия и Уэльс. Судьбу поединка решил единственный гол, который забил Маттео Пессина в середине первого тайма. Уэльс при этом доигрывал в меньшинстве - Ампаду заработал прямую красную. Таким образом, Италия финишировала первой со стопроцентным показателем и разницей голов 7:0. Скуадра Адзурра повторила собственный рекорд по количеству матчей без поражений - серия насчитывает 30 игр. Уэльс остался на втором месте.
Швейцария заняла третье место
Во втором матче группы А Швейцария нанесла поражение сборной Турции. Героями встречи стали Шакири и Цубер. Первый оформил дубль, второй отдал три результативные передачи. Еще один гол с его паса оформил Сеферович. Турция подсластила свой провал на Евро голом Кахвечи. Поэтому у Швейцарии четыре очка, как и у Уэльса, но хуже разница забитых и пропущенных - 4:5. С этим показателем швейцарцы будут ожидать развязки в других группах - они еще могут попасть в плей-офф.
Андрей Шевченко дал конференцию перед решающим матчем
В понедельник, 21 июня, сборная Украины сыграет свой матч третьего тура - против сборной Австрии. Начало игры в 19:00. Накануне Андрей Шевченко традиционно ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, что Денис Попов игру пропустит из-за повреждения, он сейчас не тренировался. Команда настраивается исключительно на победу и отгоняет от себя мысли о том, что ее может устроить ничья. Шевченко ждет трудного матча, ведь Австрия - агрессивная и неуступчивая команда со своим стилем.
Луниным интересуются четыре клуба
По информации испанских СМИ, украинского голкипера готовы арендовать "Эспаньол", "Гранада", "Кадис" или "Хетафе". Однако сам Андрей не спешит покидать Мадрид - он готов играть в Кубке Испании и ждать своего шанса. Не решили судьбу футболиста и боссы "Реала". Они склоняются к тому, что ему нужно остаться, ведь в случае перехода Андрея "Реалу" придется искать нового дублера для Тибо Куртуа. Впрочем, вопрос будет решен позже.
Роман Яремчук привлек внимание гранда
Форвард сборной Украины, который на Евро-2020 отметился двумя голами и одной результативной передачей, заинтересовал "Милан". По информации итальянских СМИ, технический директор россонери Пауло Мальдини уже даже начал переговоры с "Гентом". "Милан" готов заплатить 15 млн евро, тогда как бельгийский клуб хочет заработать не менее 20. Также предлагается вариант с арендой.
Металл подписывает двух опытных игроков из УПЛ
Харьковский клуб, который выиграл Вторую лигу и должен сменить название на "Металлист", пополнил состав двумя опытными исполнителями. По информации Игоря Цыганыка, к команде Александра Кучера присоединятся Андрей Цуриков и Евгений Банада. Первый играл за "Днепр-1", второй долгое время был одним из лидеров "Александрии". Еще накануне сообщалось, что Банада станет игроком "Кривбасса", но, судя по всему, "Металлу" удалось выиграть борьбу за игрока.
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