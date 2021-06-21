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Алиев: При мне в сборной дедовщины не было, это бред

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Он был удивлен заявлением некоторых футболистов

Алиев: При мне в сборной дедовщины не было, это бред

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал слова одного из игроков сборной о том, что в предыдущие годы в национальной команде была другая атмосфера, когда более старшие футболисты могли не пожать руку молодым сборникам.

"Посмотрел отрывок документального фильма про сборную. Слышал там слова футболистов, что раньше в сборной была дедовщина. Мол, кто-то мог не пожать руку молодым игрокам. Со своей стороны категорично скажу, что при мне в сборной такого не было, это бред.

Сборная Украины это как раз была команда, как одна семья, в ней всегда была хорошая и положительная атмосфера, много шуток и поддержка друг друга", — отметил Алиев.

Напомним, что в составе сборной Украины 36-летний футболист провел 28 матчей и забил 6 мячей.

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В статье: Александр Алиев Украина
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