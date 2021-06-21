Рекорд Италии, интерес к Лунину и Яремчуку, покупки Металла. Главные новости за 20 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеРекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня
Успехи Италии и Швейцарии в квартете А чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Новости от Андрея Шевченко перед матчем с Австрией, интерес испанских клубов к Лунину и одного итальянского к Яремчуку, переход двух опытных исполнителей в харьковский "Металл". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украина - Австрия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 21 июня 2021
- Волейбол. Украина проиграла Турции в финале Золотой Евролиги
- Расписание и результаты Евро-2020
- Шаран о сборной Украины: Я вообще не понимаю людей, которые сейчас чем-то недовольны
- От добра добра не ищут. Лунин со своей обворожительной женой проводят отпуск в Испании
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
21.06.2021 в 10:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...