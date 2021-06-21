Рекорд Италии, интерес к Лунину и Яремчуку, покупки Металла. Главные новости за 20 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Успехи Италии и Швейцарии в квартете А чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Новости от Андрея Шевченко перед матчем с Австрией, интерес испанских клубов к Лунину и одного итальянского к Яремчуку, переход двух опытных исполнителей в харьковский "Металл". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.