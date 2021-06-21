  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рекорд Италии, интерес к Лунину и Яремчуку, покупки Металла. Главные новости за 20 июня. Аудио
В тренде

Рекорд Италии, интерес к Лунину и Яремчуку, покупки Металла. Главные новости за 20 июня. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Рекорд Италии, интерес к Лунину и Яремчуку, покупки Металла. Главные новости за 20 июня. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеРекорд Италии, третье место Швейцарии, интерес к Лунину и Яремчуку. Главные новости за 20 июня

Успехи Италии и Швейцарии в квартете А чемпионата Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Новости от Андрея Шевченко перед матчем с Австрией, интерес испанских клубов к Лунину и одного итальянского к Яремчуку, переход двух опытных исполнителей в харьковский "Металл". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Болельщик39 (Харьков)
21.06.2021 в 10:03
Неужели кто-то слушает? Читать же быстрее примерно в 20 раз.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...