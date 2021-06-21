Женская команда Шахтера подписала первых игроков
"Горняки" начали работу над формированием состава команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Шахтер" объявил о старте комплектации своей женской команды на сезон 2021/22.
"Горняки" подписали первых двух футболисток - вратаря Марию Денищич и защитника Валерию Ольховскую.
Главным тренером женской команды "Шахтера" назначен Роман Заев. С 1 июля коллектив начинает тренироваться в Счастливом, где и будет базироваться.
Сезон Первой лиги стартует в августе.
Напомним, что согласно утвержденной стратегии развития женского футбола исполкома УАФ, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (4)
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meffi (Захід)
21.06.2021 в 10:06
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ascent (Луксор)
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