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Женская команда Шахтера подписала первых игроков

Общие новости
(1 голосов)

"Горняки" начали работу над формированием состава команды

Женская команда Шахтера подписала первых игроков

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте комплектации своей женской команды на сезон 2021/22.

"Горняки" подписали первых двух футболисток - вратаря Марию Денищич и защитника Валерию Ольховскую.

Главным тренером женской команды "Шахтера" назначен Роман Заев. С 1 июля коллектив начинает тренироваться в Счастливом, где и будет базироваться.

Сезон Первой лиги стартует в августе.

Напомним, что согласно утвержденной стратегии развития женского футбола исполкома УАФ, все клубы УПЛ должны иметь в своей структуре женские команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерия Ольховская Мария Денищич
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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meffi (Захід)
21.06.2021 в 10:06
Все правильно, інакше розвитку жіночого футболу не буде
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.06.2021 в 10:05
Для чого це було зроблено, не зрозуміло. Жіночий футбол не отримав популярності, хоча наприкінці 80х на матчі жінок приходили по 3-4 тисячі.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
21.06.2021 в 09:58
какая дурость и кто это придумал -убрать пацанов и набрать баб --пацаны меняйте пол
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0
-1
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ascent (Луксор)
21.06.2021 в 09:50
Лучше бы обязали иметь кружки футбола в школах, с площадками и инвентарем или помогать детским домама или еще что-нибудь, а так деньги на ветер...
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0


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