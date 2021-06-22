Поражение Украины, прорыв Дании, хорват в Днепре-1. Главные новости за 21 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за Понедельник, 21 июнем

Даже ничья сохраняла для Украины второе место в группе С. Но сине-желтые провели крайне невыразительный матч. Австрия была лучше во всех компонентах. Активно начав, команда Франко Фоды забила в середине первого тайма усилиями Баумгартнера. У австрийцев были еще возможности увеличить свое преимущество, тогда как украинцы грешили большим количеством брака. А еще удивляли отсутствием хотя бы намека на характер. Финальный свисток зафиксировал победу Австрии со счетом 1:0.

Ниже третьего места Украины упасть не могла, даже если бы Северная Македония обыграла Нидерланды (не обыграла, а разгромно уступила - 0:3). Теперь наша команда может попасть в 1/8 финала как одна из четырех лучших третьих команд. Мы уже опередили в условном рейтинге Финляндию, но точно хуже Швейцарии. Чтобы Украина попала в число 16 лучших команд Европы, нужно чтобы хотя бы в одной группе состоялся следующий сценарий: в группе D Хорватия и Шотландия сыграли вничью; в группе Е Польша не победила Швецию, а Испания победила Словакию с разницей хотя бы в два гола; в группе F Португалия потерпела разгромное поражение в матче с Францией (или Германия уступит Венгрии с разницей в 3 мяча).

Перед заключительным туром у датчан было 0 очков, но им предстояло сыграть со сборной России, которая хотя и обыграла финнов, но удивляла своим уровнем игры. Собственно, Дания со своей задачей справилась на отлично - в первом тайме Дамсгор открыл счет, во втором Поульсен удвоил преимущество, арбитр попытался возродить интригу, назначив странный пенальти, который реализовал Дзюба, но мощный удар Кристенсена быстро все поставил на свои места. Точку поставил Мел - 1:4. В итоге Дания набирает три очка как и Россия и Финляндия, проигравшая Бельгия 0:2. Но опережает обоих благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Финны же опережают в свою очередь россиян, вылетающих из турнира с четвертого места.

22-летний хорват Невен Джурасек, который выступал за загребское "Динамо" и играл за молодежную сборную Хорватии, сообщил, что подписал контракт с "Днепром-1", и уже прибыл в Украину. Хотя клубы пока не объявили о соглашении, поэтому не известно, речь идет о полноценном трансфере, или об аренде. Зато "Заря" прекратила сотрудничество с латвийцем Андрейс Цыганиксом. Левый защитник принял участие в 17 матчах в прошлом сезоне, в сообщении клуба говорится, что стороны согласились расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Чалханоглу был одним из самых продуктивных игроков "Милана" в прошлом сезоне. Но перспектива участия в Лиге Чемпионов не убедили его остаться в составе россонери. Аргумент с повышением зарплаты от нерадзури оказался сильнее - Чалханоглу, который на днях провалился со сборной Турции на Евро, сегодня должен пройти медосмотр и подписать контракт с "Интером".

Кейн давно заявлял, что хочет перемен. "Манчестер Сити" давно нужен новый форвард. Все сходится, кроме желания президента "Тоттенхэма", который хочет сохранить свою главную звезду в команде. Посмотрим, выдержат ли нервы у Даниэля Леви, ведь "Сити" сделал весьма заманчивое предложение - 100 млн фунтов и Стерлинг в придачу.