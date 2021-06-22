Поражение и шансы Украины, рывок Дании и хорват для Днепра-1. Главные новости за 21 июня. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Команда Шевченко уступила Австрии, но и это не все наши новости на сегодня. Наша сборная сохраняет шансы на плей-офф, Дания выбивает с ЕВРО Россию, "Заря" разрывает контракт с латвийцем, "Днепр-1" подписывает хорвата, лидер "Милана" переходит в "Интер", а лучший футболист "Тоттенхэма" переедет в Манчестер? Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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