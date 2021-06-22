Украина - Австрия, трансферы Зари, сколько стоит Яремчук? | ТаТоТаке №235
Свежий выпуск футбольной программы
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№235) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти бриллиант в куче дерьма после матча Украины и Австрии. И с треском проваливаются. Мы увидели полный позор. Ведущие пробуют аргументировано объяснить - почему именно так?
Кроме того, в выпуске - инсайды про Ярмоленко и Яремчука, анализ гимна Украины на Евро, трансферные саги Зари, главный неудачник первой лиги. Поехали!
- Австрия - одна из лучших на Евро
- Цифры, которые заставляют плакать
- Логично, что мы пропустили после углового
- Все игроки Украины - бобры матча
- О прогрессе сборной Украины
- Разносим Шевченко. Потому что это позор!
- В отставку!
- Кто из наших поедет в топ-лигу?
- Ярмоленко не хочет играть за Вест Хэм
- Инсайд про Яремчука
- Трансферные потуги Зари. Помогут?
- Кочергин и Венеция
- Почему Оболонь никак не выйдет в УПЛ
- Что не так с гимном Украины на Евро?
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