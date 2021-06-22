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Украина - Австрия, трансферы Зари, сколько стоит Яремчук? | ТаТоТаке №235

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Свежий выпуск футбольной программы

Украина - Австрия, трансферы Зари, сколько стоит Яремчук? | ТаТоТаке №235

Скриншот: ТаТоТаке

Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке (№235) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти бриллиант в куче дерьма после матча Украины и Австрии. И с треском проваливаются. Мы увидели полный позор. Ведущие пробуют аргументировано объяснить - почему именно так?

Кроме того, в выпуске - инсайды про Ярмоленко и Яремчука, анализ гимна Украины на Евро, трансферные саги Зари, главный неудачник первой лиги. Поехали!

  • Австрия - одна из лучших на Евро
  • Цифры, которые заставляют плакать
  • Логично, что мы пропустили после углового
  • Все игроки Украины - бобры матча
  • О прогрессе сборной Украины
  • Разносим Шевченко. Потому что это позор!
  • В отставку!
  • Кто из наших поедет в топ-лигу?
  • Ярмоленко не хочет играть за Вест Хэм
  • Инсайд про Яремчука
  • Трансферные потуги Зари. Помогут?
  • Кочергин и Венеция
  • Почему Оболонь никак не выйдет в УПЛ
  • Что не так с гимном Украины на Евро?

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В статье: ТаТоТаке
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