Украина - Австрия, трансферы Зари, сколько стоит Яремчук? | ТаТоТаке №235

В новом выпуске ТаТоТаке (№235) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пытаются найти бриллиант в куче дерьма после матча Украины и Австрии. И с треском проваливаются. Мы увидели полный позор. Ведущие пробуют аргументировано объяснить - почему именно так?

Кроме того, в выпуске - инсайды про Ярмоленко и Яремчука, анализ гимна Украины на Евро, трансферные саги Зари, главный неудачник первой лиги. Поехали!