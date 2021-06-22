Ушел из жизни экс-игрок Динамо и Карпат Думанский
Светлая память
mi100.info
В возрасте 61 года скончался мастер спорта международного класса Ярослав Думанский.
Бывший полузащитник начинал свою карьеру в ивано-франковском "Спартаке", отыграл больше 100 матчей за "Карпаты" в 1977-81 годах, после чего три года провел в "
После завершения карьеры игрока Ярослав работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни, чтобы заработать на хлеб, таксовал.
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