Ушел из жизни экс-игрок Динамо и Карпат Думанский

В возрасте 61 года скончался мастер спорта международного класса Ярослав Думанский.

Бывший полузащитник начинал свою карьеру в ивано-франковском "Спартаке", отыграл больше 100 матчей за "Карпаты" в 1977-81 годах, после чего три года провел в " Динамо " (60 матчей и четыре гола), с которым в 1981 году становился чемпионом СССР.

После завершения карьеры игрока Ярослав работал детским тренером в родном Ивано-Франковске, а в последние годы жизни, чтобы заработать на хлеб, таксовал.