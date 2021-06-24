ПФЛ перенесла жеребьевку календаря Первой и Второй лиг

ПФЛ не проведет жеребьевку Первой и Второй лиг на конференции, которая должна была состояться сегодня,24 июня. Об этом пишет Meta-ratings.

Отмечается, что жеребьевку могут провести 1 июля.

На конференции ПФЛ утвердят составы Первой и Второй лиг. Ожидается, что на старт Первой лиги выйдут 16 клубов. Такое же количество команд планируется в каждой из двух групп Второй лиги.

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Базовый день старта сезона – 25 июля.

Напомним, в прошлом сезоне Первой лиги также было 16 участников. Во Второй лиге до финиша добралось 13 команд в группе А и 12 — в группе Б.