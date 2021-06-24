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Стало известно, где Минай продолжит выступления в сезоне 2021/22

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Команда готовится играть в Первой лиге

Стало известно, где Минай продолжит выступления в сезоне 2021/22

Фото: ФК Минай

Новина українською

Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о будущем "Миная".

"Состоялись сборы УПЛ и утвердили команды, которые будут выступать. Дальше будем смотреть по ситуации.

Насколько мы общались с "Минаем", они сейчас готовятся, чтобы пополнить состав Первой лиги и играть там. Как будет – увидим, время покажет", – сказал Каденко.

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В статье: Александр Каденко ФК Минай
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