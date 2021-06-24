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Динамо - чемпион Украины в категории U-15. Сын Суркиса признан лучшим вратарем турнира

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Шахтер завоевал бронзовые медали

Динамо - чемпион Украины в категории U-15. Сын Суркиса признан лучшим вратарем турнира

fcdynamo.kiev.ua

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Определились призеры чемпионата Украины в категории U-15.

"Динамо" в финальном матче, который состоялся 23 июня на НТК им. Банникова, победило ДАФ "Днепр". Основное время завершилось вничью 2:2, а потому команды определяли победителя в серии пенальти. Киевляне уверенней провели серию и победили со счетом 5:3.

Отметим, что сын Григория Суркиса Вячеслав стал еще и лучшим голкипером чемпионата Элит-лиги сезона-2020/2021, за что получил индивидуальную награду.

Ну и отметим, что в матче за третье место донецкий "Шахтер" разгромил днепровский ДВУФК со счетом 3:0.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 18:33
Можно по блату и в сборную уже ставить! А чего? Рекорд самого молодого! ))))))
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+2
-1
football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 18:55
если без шуток, то по видео, он вполне себе нормально играет. Дети бывших звездных футболистов бывает куда хуже играют. Например, сын Зидана уж точно на воротах хуже стоит ))
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+3
0


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