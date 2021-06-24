Динамо - чемпион Украины в категории U-15. Сын Суркиса признан лучшим вратарем турнира
Шахтер завоевал бронзовые медали
fcdynamo.kiev.ua
Определились призеры чемпионата Украины в категории U-15.
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Отметим, что сын Григория Суркиса Вячеслав стал еще и лучшим голкипером чемпионата Элит-лиги сезона-2020/2021, за что получил индивидуальную награду.
Ну и отметим, что в матче за третье место донецкий "Шахтер" разгромил днепровский ДВУФК со счетом 3:0.
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.06.2021 в 18:33
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football_soccer (Украина)
24.06.2021 в 18:55
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