Динамо - чемпион Украины в категории U-15. Сын Суркиса признан лучшим вратарем турнира

Определились призеры чемпионата Украины в категории U-15.

" Динамо " в финальном матче, который состоялся 23 июня на НТК им. Банникова, победило ДАФ "Днепр". Основное время завершилось вничью 2:2, а потому команды определяли победителя в серии пенальти. Киевляне уверенней провели серию и победили со счетом 5:3.

Отметим, что сын Григория Суркиса Вячеслав стал еще и лучшим голкипером чемпионата Элит-лиги сезона-2020/2021, за что получил индивидуальную награду.

Ну и отметим, что в матче за третье место донецкий "Шахтер" разгромил днепровский ДВУФК со счетом 3:0.